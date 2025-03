WD_BLACK™ convida gamers a aproveitarem o Dia das Crianças jogando seus jogos favoritos

A infância é uma época recheada de memórias e para revivê-las e celebrar o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a WD_BLACK™, marca que oferece soluções de armazenamento de altíssima velocidade para gamers, convida esses apaixonados a se divertirem não só neste dia, mas sempre que quiser, sabendo que pode contar com mais performance e jogabilidade.

Se nos anos 1980 era necessário ir até um fliperama para jogar títulos clássicos ou se dividir na casa de um amigo para compartilhar um dispositivo, hoje já é possível jogar de onde estiver e com quem quiser usando uma biblioteca de jogos única e personalizada, acessando rapidamente e sem perder o histórico de suas jogadas. Para proporcionar a melhor experiência, a WD BLACK oferece soluções para quem quer ter os seus títulos favoritos salvos de maneira portátil e segura: HD Externo WD_BLACK™ P10 e SSD Portátil WD_BLACK™ D30.

Caso você seja um jogador hardcore e tenha como preferidos os consoles da PlayStation, a WD_BLACK™ oferece a solução que dará um upgrade no seu PS5: SSD WD_BLACK™ SN850 NVMe com dissipador de calor. Esse SSD entrega performance de ponta para o seu console ou computador, com velocidade para eliminar aquelas telas de loadings intermináveis,o que deixa qualquer um ansioso, para que você curta todos os seus games e faça as melhores jogadas.

Confira abaixo algumas das soluções da WD_BLACK™ para aproveitar ao máximo os momentos de lazer com o que há de melhor para o público gamer:

• Para armazenar sua biblioteca de jogos: o HD Externo WD_BLACK™ P10 é um HD externo de alto desempenho. Desenvolvido para jogadores que procuram expandir o potencial de seu console ou PC, o P10 é portátil e ajuda a salvar sua biblioteca de jogos para acessá-los onde estiver. É possível encontrá-lo nas capacidades de 2TB e 4TB, com velocidades de até 140MB/s, o que garante que os seus games preferidos sejam transferidos e armazenados de maneira segura e portátil sem precisar excluí-los. O WD_BLACK™ P10 também está disponível em uma versão para Xbox™ de 3TB, com design exclusivo e passe de um mês do Xbox Game Pass Ultimate.

• Para levar para todos os lugares sem abrir mão da velocidade: O SSD Portátil WD_BLACK™ D30 Game Drive é uma solução prática para todo gamer que quer um armazenamento portátil com a alta performance de SSD. Com uma velocidade de leitura de até 900 MB/s, o D30 pode ajudar a reduzir o tempo de carregamento dos games, permitindo acelerar na diversão. Esse SSD está disponível em capacidades de 500GB, 1TB e 2TB, além de contar com uma versão para Xbox™ como o HD Extero WD_BLACK™ P10.