Carreira Digital: dicas para desenvolvedores conseguirem oportunidades fora do Brasil

Joseph Yoder, fundador da consultoria global Refactory – que atende Cisco, Nubank, PagSeguro e Motorola sobre desenvolvimento de software – é um dos principais instrutores na edtech ITuring, lançada no Brasil recentemente. O expert participa apresentando seus ensinamentos, no programa Becoming a Modern Software Engineer.

Yoder, que acumula grande experiência com times de desenvolvimento de software em referências da indústria de tecnologia, traz alguns conselhos de como se preparar e conquistar a atenção das multinacionais quando o assunto é contratação e oportunidades fora do Brasil.

1. Saber escrever códigos não basta

Yoder explica que as big techs como Facebook, Amazon, Google ou Nubank procuram profissionais que tenham habilidade de resolução de problemas, mais do que escrever códigos.

“Engenheiros de software e desenvolvedores não trabalham sozinhos, é preciso se relacionar com times, saber estruturar os problemas e ideias em busca de soluções”, conta.

2. Entenda o macro e dê foco para a arquitetura do software

Seu conselho é para que os desenvolvedores se preocupem mais com a qualidade do código e com o desenvolvimento de uma visão macro, do negócio como um todo. E esse é um ponto importante que aborda no curso do ITuring. O desenvolvedor precisa ir além do código, conhecendo princípios de arquitetura do software, padrões de design e boas práticas.

“Lembre que programar é importante, mas você vai precisar de mais do que isso. É preciso entender o macro, a arquitetura do software é mais importante, pois vai te ajudar a desenvolver soluções”, completa.

3. Aposte na metodologia ágil

Agilidade é tempo e tempo é dinheiro para os negócios. Portanto, a Agilidade (de método ágil) é essencial, assim como compreender o básico de DevOps, refatoração e sistemas modernos. Aposte nesse estudo também.

4. Esteja disposto ao aprendizado e a se relacionar

Desenvolvedores capazes de relacionar-se com colegas e dispostos a aprenderem continuamente têm mais chances. As empresas entendem da importância da habilidade técnica, mas também observam e contam muito na decisão de contratação, candidatos que incorporaram em sua vida a expressão lifelong learning;

“As big techs possuem grandes times e grandes estruturas, logo, buscam profissionais que sejam capazes de interagir com as pessoas, que são ensináveis para que possam aprender coisas novas o tempo todo”, diz.