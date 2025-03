PicPay Store garante até 15% de cashback nas compras em sites parceiros

A PicPay Store, loja do PicPay que reúne vantagens e benefícios exclusivos em milhares de produtos, garante até 15% de cashback nas compras em sites parceiros. Entre eles, estão alguns dos maiores e-commerces do País, como Casas Bahia, Extra, Carrefour, Fast Shop, Ponto, Nike, Netshoes, Boticário, Natura, C&A, Centauro e Evino, entre outros.

Para usar, basta baixar o app PicPay e acessar a PicPay Store para escolher entre as lojas disponíveis. As ofertas estão divididas nas categorias de Bebidas, Beleza, Casa, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Esportes, Moda, Saúde e Jóias.

Além dos sites parceiros, é possível fazer compras com cashback em e-commerces integrados à Store, ou seja, sem a necessidade de sair do aplicativo e ir à loja parceira.

A PicPay Store também oferece vouchers de aplicativos como iFood e Uber, gift cards, recarga de celular e de bilhete de transporte, além de ser possível assinar plataformas de streaming, como Netflix e HBO Max.

Como ganhar cashback na PicPay Store

• Sites parceiros: O usuário deve acessar a PicPay Store e escolher a loja desejada. Ele será direcionado ao site por um link identificado, que permite ativar o cashback. O valor que será devolvido varia de acordo com cada campanha. Alguns e-commerces parceiros também oferecem frete grátis.

• E-commerces integrados ao app: Além dos sites parceiros, os e-commerces integrados à Store também oferecem parte do dinheiro de volta, e com a vantagem de realizar a compra toda no mesmo ambiente: dentro do app PicPay.

O cashback é cumulativo e cai na conta PicPay do usuário. O valor pode ser utilizado em todo o ecossistema do aplicativo, desde compras na própria PicPay Store até pagar contas, fazer um Pix ou nos produtos do marketplace financeiro. Em alguns casos, ele não pode ser sacado, de acordo com as regras de cada campanha.