TikTok e TNT Sports unem forças para oferecer uma experiência de entretenimento incrível para fãs da Liga dos Campeões da UEFA

TikTok, a plataforma líder de entretenimento digital, e a TNT Sports, marca de conteúdo esportivo da WarnerMedia, anunciam uma parceria inovadora no Brasil e no México para ampliar a maneira que fãs acompanham a Liga dos Campeões da UEFA. As duas marcas vão turbinar os conteúdos ao longo do campeonato, com o lançamento de uma experiência única de segunda tela em cada dia de jogo, que inclui um show de 2 horas de destaques ao vivo, com jogadas e gols em tempo real.

Além disso, fãs terão acesso a destaques exclusivos, entrevistas e imagens de arquivo para relembrar momentos marcantes da história da Champions, bem como tendências e desafios que vão encorajar todos os usuários do TikTok a apoiarem seus times. Essa parceria é a primeira do tipo entre as marcas depois do sucesso da UEFA Euro 2020.

A 67ª temporada da Liga dos Campeões promete ser como nenhuma outra, com vários times lutando pelo cobiçado troféu. Jogadores lendários como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo retornam ao campo este ano, vestindo camisetas novas, e os estádios estarão mais uma vez cheios de fãs apaixonados, torcendo por seus times.

A TNT Sports apresenta a temporada 21/22 da Liga dos Campeões da UEFA com uma transmissão completa e exclusiva na HBO Max, e uma seleção de partidas na TNT e no SPACE. Com um time excepcional de talentos em transmissões de alta qualidade, essa temporada traz emoção para todos os fãs com uma experiência completa que inclui cobertura pré-jogo, com entrevistas e reportagens especiais, correspondentes, imagens ao vivo dos estádios e análise pós-jogo de todos os detalhes das partidas.

O futebol continua crescendo no TikTok conforme usuários entram na plataforma para ficar mais perto das suas ligas, clubes, jogadores e campeonatos favoritos por meio de transmissões ao vivo de partidas e conteúdos exclusivos. A plataforma também conta com um repertório crescente de ícones do futebol, como Javier ” Chichar ito ” Hernández Marcelo e times lendários em nível local e global que oferecem aos usuários uma espiada na vida dentro e fora dos campos na palma da mão. Como o futebol é conhecido por unir pessoas e juntá-las para torcer por seus times, não é surpresa que #Futebol já gerou mais de 66 bilhões de visualizações no mundo todo!

Essa parceria está apenas começando e várias iniciativas e recursos no aplicativo ficarão disponíveis ao longo do campeonato. Fique ligado, pois o melhor ainda está por vir, com conteúdos empolgantes que realmente farão da Liga dos Campeões deste ano a melhor de todas.