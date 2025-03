Brasil Game Show anuncia programação especial com cinco dias de atrações digitais em outubro

YouTube, Facebook e TikTok . Tradicionalmente, outubro é o mês em que as principais marcas do setor levam lançamentos, personalidades e muitas atrações aos milhares de visitantes da Brasil Game Show (BGS), a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. Para celebrar o período com os fãs, a BGS prepara uma programação especial que será transmitida entre 8 e 12 de outubro em seus canais oficiais no Twitch

A agenda de atrações inclui a participação de Danny Koo e Jake Solomon, respectivamente, produtor e diretor criativo dos jogos inéditos Marvel’s Future Revolution e Marvel’s Midnight Suns; transmissões, entrevistas e brincadeiras com os influenciadores Lipão Gamer, Ana Xisdê MultigirlBR , Ei MINE, Jazzghost, The Darkness, e Gabriel Machadinho, e apresentações do produtor musical Shota Nakama e Video Game Orchestra. A programação ainda inclui gameplay de jogos não lançados, novos quadros, sorteios, atrações surpresa, unboxings de produtos e novidades de marcas, como Méqui, Marvel, Nintendo, SAGA e YouTube Gaming, entre outras. A BGS Digital de outubro será apresentada por CarolzinhaSG e Haru.

“Os jogadores brasileiros se acostumaram a curtir dias de intensa diversão em outubro. Por isso, reuniremos grandes convidados, parceiros e lançamentos em um evento digital que encaramos como aquecimento para a BGS de 2022, que certamente será a maior e melhor de todos os tempos com sete dias de duração. Também vamos revelar algumas novidades da próxima edição presencial da feira”, comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Méqui

O Méqui vai marcar presença na BGS Digital com quadros como um gameplay e desafios do jogo de geolocalização GeoGuessr em que as influenciadoras CarolzinhaSG e Ana Xisdê terão que descobrir os endereços de lojas icônicas do Méqui em várias regiões do Brasil e do mundo. Ao longo da programação, outras celebridades da internet e convidados surpresa participarão das atividades, que ainda incluem sorteios de dezenas de prêmios que serão revelados nas transmissões, unboxings e promoções especiais do Méqui.

Marvel

O Momento Marvel terá entrevistas com Danny Koo, produtor de Marvel Future Revolution, e Jake Solomon, diretor criativo de Marvel’s Midnight Suns, novo RPG com personagens dos quadrinhos que deve ser lançado em março de 2022. Além disso, o público poderá acompanhar de gameplays, novidades e a apresentação do jogo Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Nintendo

Uma das grandes parceiras da Brasil Game Show desde 2018, a Nintendo vai apresentar durante a BGS Digital o Nintendo Switch Lite no Brasil, além de novidades sobre diversos títulos da empresa.

BGS Fanart SAGA

A maior escola de games e artes digitais do país completa 20 anos em outubro e vai comemorar a data com a BGS em grande estilo. No quadro exclusivo, participarão os artistas Maria Zontes, Murilo Rossi e a professora e criadora de conteúdo, Soli Correia, que vão revelar novidades da BGS FanART SAGA, uma competição inédita via TikTok.

YouTube Gaming

Os famosos youtubers JazzGhost , MultigirlBR e Ei MINE vão participar do Desafio de Minecraft YouTube Gaming e toparam a brincadeira de simular a construção de estandes próprios na BGS usando o famoso jogo de blocos. A atração promete agitar a tarde de 11 de outubro.

Video Game Orchestra (VGO) com Shota Nakama

Após duas participações na Brasil Game Show, em 2018 e 2019, o produtor musical se apaixonou pelo público brasileiro e confirmou presença na BGS Digital de outubro. Além de apresentações de hits da Video Game Orchestra, Nakama vai falar do lançamento do álbum musical Video Game Orchestra Live in Brazil com clássicos do universo dos games disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Amazon Music, iTunes, Deezer e Bandcamp. O projeto foi integralmente gravado no show da VGO durante a última edição presencial da BGS, em 2019.

Outras atrações

Já conhecido do público da BGS Digital, o Games News terá edição especial em outubro com apresentação da jornalista Lívia Camillo, do Portal Terra, que trará as principais notícias do mercado de games. Além disso, o público poderá acompanhar CarolzinhaSG entrevistando o streamer do SBT Games Gabriel Machadinho no quadro Talk N’ Play, e o influenciador The Darkness no BGS Talks SBT Games. Outro grande nome que participa da programação da BGS Digital de outubro é Lipão Gamer, cujo canal no YouTube tem mais de 11 milhões de inscritos. Ele desafiará as apresentadoras Haru e CarolzinhaSG em um gameplay de Fall Guys, no quadro BGS Gameplay.

A programação completa da BGS Digital de outubro terá:

8/10 (sexta-feira):

16h – Méqui Surprise

16h45 – BGS FanArt SAGA com os artistas Maria Zontes e Murilo Rossi

17h15 -Apresentação da Video Game Orchestra

9/10 (sábado):

16h – Momento Marvel com entrevistas com produtor de Marvel Future Revolution, Danny Koo, e com o diretor criativo de Midnight Suns, Jake Solomon, e apresentação do jogo Marvel Guardians of the Galaxy.

17h – Méqui Guessr com CarolzinhaSG e Ana Xisdê

17h30 – Talk N’ Play especial – com CarolzinhaSG e Gabriel Machadinho

18h – Apresentação Video Game Orchestra

10/10 (domingo):

16h45 – BGS Game News

17h – Méqui Guessr com CarolzinhaSG e Ana Xisdê

17h30 – BGS Talks com The Darkness

18h – Apresentação da Video Game Orchestra

11/10 (segunda-feira)

16h30 – Desafio Minecraft YouTube Gaming com JazzGhost, MultigirlBR e Ei MINE

17h – BGS Gameplay de Fall Guys com Haru, CarolzinhaSG e Lipão Gamer

17h30- Video Game Orchestra

12/10 (terça-feira):

16h – Momento Nintendo

17h – Méqui Unboxing

17h30 – Video Game Orchestra