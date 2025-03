Chegaram as luvas de dedo da Dazz!

A Dazz, tradicional empresa de cadeiras e periféricos gamers, anunciou seu novo produto para os jogadores mobile: as luvas de dedo Dazz Gaming Sleeve. Criada com o objetivo de melhorar a performance dos jogadores, o item é utilizado para impedir que empecilhos, como suor, atrapalhem o deslize dos dedos ou demais ações que precisem de uma boa sensibilidade e resposta imediata. Além de ser a primeira marca brasileira a desenvolver o produto, o acessório já está disponível no site oficial da marca pelo valor de R$ 14,90.