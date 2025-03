Retome a ilha de Yara com Radeon Graphics em Far Cry 6

Hoje, os gamers de todo o mundo podem entrar em Far Cry 6, juntando-se a Dani Rojas e os revolucionários de Yara para derrubar a ditadura opressora de Anton Castillo, armados com o poder e recursos do Radeon Graphics.

A AMD e a Ubisoft trabalharam juntas para fornecer aos jogadores de Radeon tudo que precisam para libertar Yara com suporte ao driver Day-0, oferecendo recursos que incluem:

FidelityFX Super Resolution (FSR): uma solução de upscaling espacial de código-fonte aberto, que oferece aos jogadores mais de 100 processadores AMD e GPUs AMD, bem como GPUs de concorrentes selecionados, ganhos de desempenho visíveis ao entregar qualidade visual quase nativa – garantindo que os usuários desfrutem cada detalhe e cada quadro no mundo exuberante de Far Cry 6.

AMD FreeSync Premium Pro: oferece visuais impressionantes com a tecnologia líder de sincronização adaptativa, proporcionando jogos sem interrupções e lacerações com renderização HDR surpreendente e compensação de baixa taxa de quadros para uma visão nítida, suave e vibrante do cenário no jogo.

Desempenho Bleeding Edge: as placas de vídeo AMD Radeon RX 6000 Series oferecem taxas de quadros ultra-altas e visuais de alta fidelidade em 1080p e 1440p e desempenho excepcional em 4K com a Radeon RX 6900 XT – a placa de vídeo para jogos mais rápida já desenvolvida pela AMD.

Além disso, Far Cry 6 também apresenta tecnologia do kit de ferramentas visuais AMD FidelityFX, incluindo Contrast Adaptive Sharpening (CAS) quando o FSR não estiver em uso. Este filtro de nitidez dinâmico e independente de hardware melhora os detalhes em áreas de baixo contraste, intensificando a claridade e a nitidez das imagens suavizadas por recursos de pós-processamento e garantindo que nada irá pegar você de surpresa no calor do combate.