HyperX anuncia a skatista norte-americana Minna Stess como embaixadora global da marca

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, anuncia a skatista prodígio norte-americana Minna Stess, como nova embaixadora global da marca e aumenta seu estrelado elenco de celebridades de lifestyle gamer. Atual campeã do USA Skateboarding National Championship 2021 na categoria Park, Minna Stess passa a fazer parte do time HyperX Heroes e a usar e promover exclusivamente os periféricos gamer da HyperX, além de participar de ações de marketing da marca, incluindo ativações sociais e a campanha We’re All Gamers

“Como atleta adolescente e mulher em um esporte dominado por homens, além de amar games, é muito importante fazer parceria com empresas que incentivam a diversidade e a inclusão para todos”, disse Minna. “Estou animada para unir forças com a HyperX e trabalhar em conjunto para quebrar o molde, mudar paradigmas e encorajar mulheres jovens como eu a continuarem correndo atrás de seus sonhos”.

Aos 15 anos, Minna é uma das melhores skatistas do mundo e a mais jovem integrante da Seleção Feminina de Skate dos EUA. Competidora de Park, categoria disputada nas Olimpíadas de Tóquio, Minna já está se preparando para concorrer a um lugar na equipe olímpica norte-americana de 2024. A jovem atleta começou a andar de skate aos cinco anos e disputou seu primeiro torneio, o Pro Women in California Skateboarding, aos 11 anos. Em sua carreira de skatista profissional, venceu a Mystic Skate Cup Ladies Bowl em Praga, na República Tcheca, e ficou em segundo lugar no La Kantera Bowl, na Espanha. Também competiu no XGames e no Dew Tour e, recentemente, conquistou o USA Skateboarding National Championship 2021.

“A HyperX continua focada em integrar outras indústrias ao universo dos jogos e encorajar diferentes personalidades gamer a se expressarem. Estamos orgulhosos em dar as boas-vindas à Minna como integrante da nossa família de embaixadores”, disse Dustin Illingworth, gerente de marketing de celebridades e atletas da HyperX. “Inspiração para jovens atletas femininas, Minna tem um jeito divertido, humilde e autêntico que complementa perfeitamente o elenco da HyperX, especialmente no desenvolvimento da marca no segmento de lifestyle gamer.”

Como embaixador da marca, Minna Stess exibirá um adesivo da HyperX em seu skate, receberá produtos de todas as linhas da marca para usar em lives com sua comunidade de fãs e terá uma ilustração inspirada em sua personalidade de jogo. Além disso, se junta ao time de “ Heróis HyperX “, formado por esportistas internacionalmente conhecidos, como o jogador de futebol JuJu Smith-Schuster, o jogador de basquete da NBA Gordon Hayward, a jogadora de basquete da WNBA Aerial Powers, o jogador de hóquei no gelo Filip Forsberg, o jogador de futebol da Seleção Inglesa Dele Alli, o piloto de corrida Sage Karam, e o tenista russo Daniil Medvedev, além de mais de 25 influenciadores e streamers. No Brasil, a HyperX patrocina o jogador de futebol da Seleção Brasileira Casemiro, a apresentadora de eSports Nyvi Estephan, o youtuber Pai Também Joga e o streamer YoDa.