Positivo, em parceria com a Disney, lança tablet do Homem-Aranha

O Homem-Aranha costuma vencer supervilões nos quadrinhos e nas telas do cinema, e agora também irá proteger os tablets de crianças que usam o dispositivo para estudar e se divertir. Resultado de um acordo de licenciamento com a Disney, a marca Positivo lança o Twist Tab Spidey, modelo que reúne diversas funcionalidades especiais, como gerenciamento de conteúdo, armazenamento de 32GB e o estilo irreverente do Homem-Aranha, que ilustra uma capa personalizada multifunção, perfeita para proteger, transportar e dar sustentação ao aparelho durante as atividades habituais do público infantil, sejam em casa ou na escola.

Inspirado na série animada da Marvel, ‘Spidey and his Amazing Friends’, disponível no Disney+, o Positivo Twist Tab Spidey foi desenvolvido especialmente para crianças e por isso vem com uma série de recursos que auxiliam os adultos a monitorarem o uso do dispositivo, como o aplicativo Family Link para habilitar a função Parental Control. O novo tablet da Positivo vem ainda com wallpaper exclusivo, sons de notificação e alarmes, além de programas embarcados como o YouTube Kids.

O Positivo Twist Tab Spidey tem 32 GB de capacidade de armazenamento, superior ao espaço de tablets infantis de mesma faixa de preço. Possui processador quad-core de 1,6GHz, câmera de 2 MP e sistema operacional Android 11 versão Go. A tela é de 7’’, os cantos são arredondados e o modelo é fino, ideal para crianças.

Além disso, o Positivo Twist Tab Spidey já sai de fábrica protegido. O dispositivo tem uma capa de alta qualidade customizada com dois personagens da série animada, alça para facilitar o transporte, base para sustentação em superfícies planas e ótimo acabamento. Acompanha o tablet duas teias de aranha de brinquedo que grudam na parede, para que a criança se divirta e se aventure no mundo do famoso personagem da Marvel Studios, da Disney.

O Positivo Twist Tab Spidey está disponível no site e nas lojas Pernambucanas preço sugerido de R$ 649.