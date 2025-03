Robótica Maker – um Kit desenvolvido para unir o universo Maker com o mundo da Tecnologia

Como as crianças podem desenvolver habilidades do futuro? O kit Robótica Maker, foi desenvolvido para unir o universo Maker com o mundo da Tecnologia, voltado para crianças de 7 a 12 anos.

O que tem vem dentro do kit ?

Todas as partes do robô desmontado, 4 fascículos com os experimentos para realizar com o kit, login de acesso do portal online, cards de aprendizagem e um tabuleiro.

Com o kit, as crianças poderão aprender sobre Programação em Blocos, Arduino e Robótica, conceitos steam (Ciência, tecnologia, engenharia e matemática) tudo de forma divertida e interativa.

Como funciona?

Por meio de acesso à plataforma educacional da Quantum , edtech focada em desenvolver crianças e jovens, mais os materiais impressos que vêm dentro do box. Com isso, as crianças podem ter experiências utilizando a placa de Arduino da Quantum, que foi desenvolvida para facilitar o aprendizado de programação e robótica, tudo isso colocando a mão na massa com o Kit!

O kit está à venda em todos os principais e-commerces do país.