Motorola lança moto e40, que está com tudo: mais design. mais qualidade de imagem

Imagine um dispositivo para ampliar a criatividade. Assim é o moto e40, lançamento da Motorola que chega a partir de hoje ao mercado brasileiro com um sistema de câmera tripla de 48 MP com tecnologia Quad Pixel, e câmera de selfie de 8 MP integrada à tela Max Vision HD+ de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, 4 GB de RAM e armazenamento interno de 64 GB1.

O sistema de câmera foi desenvolvido para atender às suas necessidades em qualquer tipo de luminosidade. Tire fotos mais claras e nítidas, retratos com efeito profissional e imagens com um nível de detalhes surpreendente. É a câmera perfeita para todos os ângulos e momentos, até quando a luz não ajuda.

O sensor de 48 MP com tecnologia Quad Pixel proporciona quatro vezes mais sensibilidade em condições de baixa luminosidade. Já o sensor de profundidade funciona com a câmera principal borrando o fundo para retratos de aparência profissional e a câmera Macro aproxima o objeto até quatro vezes mais. É o recurso perfeito quando as pequenas coisas fazem a maior diferença.

Para jogar, assistir a vídeos ou capturar momentos em família, o moto e40 tem toda a velocidade necessária de um processador octa-core. E com 4 GB de memória RAM, nunca foi tão simples fazer tudo ao mesmo tempo.

A combinação da câmera selfie com a Tela Max Vision de 6,5″ HD+ proporcionam uma visualização ampla com a proporção de 20:9 e a taxa de atualização de 90 Hz deixa a visualização mais suave e fluida. Além disso, o moto e40 possui câmera de selfie com a tecnologia “hole in display”, diferencial em sua categoria. A potente bateria de 5000 mAh permite trabalhar e jogar durante muito mais tempo sem preocupação, já que garante mais de 40 horas de uso2.

Tudo que o usuário precisa está na ponta de seus dedos, literalmente. Basta tocar no leitor de impressão digital localizado discretamente no logo da Motorola ou desbloquear olhando para a câmera. Além disso, foi incluído um botão dedicado do Google Assistente na lateral do aparelho, para habilitar comandos de voz3. O moto e40 vem com Android 11, com usabilidade e acessibilidade aprimoradas. O acabamento do smartphone é texturizado para não deixar marcas de impressões digitais e manter sempre a melhor aparência.

O Moto e40 está disponível a partir de hoje nos canais próprios da Motorola e nos principais varejistas do País, com design moderno e duas lindas cores: grafite e rosê. O preço sugerido é de R $1.499.

