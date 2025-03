Samsung inicia venda do Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G no Brasil

A Samsung inicia, nesta sexta-feira (8), a venda oficial dos Galaxy Z Fold3 5G* e Galaxy Z Flip3 5G* no Brasil. Com maior resistência, durabilidade e foco em produtividade e design, estes dispositivos oferecem novas maneiras de interagir com smartphones, levando a categoria de dobráveis a um novo patamar.

“A nova linha Galaxy Z oferece o que há de mais moderno na categoria de smartphones dobráveis em todo o mercado. O Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G e oferecem mais durabilidade e resistência, inclusive à água2. Seja para produtividade ou estilo, estes são dispositivos incríveis que permitem inovadoras maneiras de interagir com smartphones”, disse Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

De robustez única na categoria, o Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G são os primeiros dobráveis construídos com uma tecnologia anti-impacto, com o alumínio mais forte já usado em um smartphone Galaxy. Os smartphones também contam com o Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus™️, um vidro mais resistente para proteger contra arranhões e quedas acidentais.

Ambos também foram submetidos a um extenuante teste de dobra, verificado pelo Bureau Veritas, para resistir 200.000 vezes ao movimento de dobrar3, e a nova película protetora feita de PET4 extensível em conjunto com camadas otimizadas do painel de exibição resultam em uma tela principal 80% mais durável do que os dispositivos dobráveis anteriores.

Galaxy Z Fold 3 5G

Imagem meramente ilustrativa

Produtividade é a palavra-chave para descrever o Galaxy Z Fold3 5G. Seu display premium ininterrupto Infinity Flex de 7,6 polegadas5 permite que o usuário utilize mais de um aplicativo ao mesmo tempo – é possível por exemplo, participar de uma vídeochamada ao mesmo tempo em que se faz anotações na tela com uma S Pen6, já que o Galaxy Z Fold3 5G é o primeiro dobrável do mercado compatível com a caneta digital. São duas opções de caneta para o Z Fold3 5G: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Ambas apresentam uma ponta retrátil especialmente projetada com tecnologia limitadora de força para proteger a tela principal do Z Fold3 5G e manter sua tranquilidade ao usar ao fazer anotações com a caneta. A latência mais baixa garante que sua experiência de uso seja contínua e intuitiva.

O modo multitarefa7 também é enriquecido com a tela que esconde a câmera de selfies do Galaxy Z Fold3 5G. A tecnologia de câmera abaixo da tela utiliza uma baixa densidade de pixels sobre a câmera fazendo ela “desaparecer” durante o uso, para que o foco do usuário seja exclusivo no que ele precisa fazer.

Além de produtividade, o Galaxy Z Fold3 5G é perfeito para o entretenimento. Com uma grande tela, a taxa de atualização adaptativa Super Smooth 120 Hz permite uma visão mais nítida e suave dos conteúdos, sejam eles vídeos, jogos ou aplicativos.

Galaxy Z Flip 3 5G

Imagem meramente ilustrativa

Já o Galaxy Z Flip3 5G é o smartphone ideal para aqueles que buscam estilo, sem abrir mão de funcionalidade e tecnologias de ponta. Seu design elegante e compacto permite que ele caiba perfeitamente no bolso quando fechado, e suas câmeras e tela externa maior8 fornecem praticidade aos usuários, que podem checar notificações e até usá-la como visor da câmera com o smartphone fechado.

Além de transparecer personalidade e estilo, o Galaxy Z Flip3 5G é perfeito para consumir conteúdo sem utilizar as mãos – quando dobrado parcialmente, o smartphone colocará o vídeo na metade superior, e os controles e configurações na metade inferior, deixando o foco do usuário no que realmente importa.

Isso acontece por conta do Modo Flex9, que também permite que o Galaxy Z Flip3 5G seja utilizado como um tripé: deixe-o parcialmente dobrado sobre uma mesa e pose com os amigos para uma foto sem precisar usar as mãos.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G chegam ao mercado brasileiro nesta sexta-feira, 8 de outubro.

O Galaxy Z Fold3 5G é vendido em dois modelos, de 256 GB ou 512 GB, e nas cores10 Preto, Verde e Prata, a partir de R$ 12.799. O Galaxy Z Flip3 5G é vendido também em dois modelos, de 128 GB e 256 GB, nas cores10 Creme, Verde, Violeta e Preto, a partir de R$ 6.999.

Oferta especial : Aqueles que comprarem o Galaxy Z Fold3 5G até o dia 10 de outubro ganharão11 um Galaxy Watch4, disponível nas cores Preto, Prata e Verde, ou Watch4 Classic, disponível nas cores Preto e Prata, e mais um Galaxy Buds2, disponível nas cores Creme, Verde, Violeta e Preto. É só se cadastrar no site Samsung Para Você dentro do período até 31 de outubro de 2021.

Já aqueles que optarem por um Galaxy Z Flip3 5G ganharão11 um Galaxy Watch4, disponível nas cores Preto, Prata e Verde. Para resgatar basta também se cadastrar no site Samsung Para Você até 31 de outubro.

Produto Cor Memória Preços sugerido Galaxy Z Fold3 5G Preto, Verde e Prata 512 GB R$ 13.799 Galaxy Z Fold3 5G Preto, Verde e Prata 256 GB R$ 12.799 Galaxy Z Flip3 5G Creme, Verde, Violeta e Preto 256 GB R$ 7.499 Galaxy Z Flip3 5G Creme, Verde, Violeta e Preto 128 GB R$ 6.999

Troca Smart

Nas lojas Samsung, seu smartphone usado pode valer desconto na compra dos novos Galaxy Z Flip3 5G ou Galaxy Z Fold3 5G. É a Troca Smart12 Samsung, que avalia o seu dispositivo usado e define um valor que será pago pela Samsung no aparelho antigo, utilizando a tabela da Trocafone13. Desta forma, o cliente, já adquire o produto pagando apenas a diferença entre o item trocado e o valor de um dos novos Galaxy Z Fold3 5G ou Galaxy Z Flip3 5G.

Para obter mais informações sobre o Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 visite www.samsungmobilepress.com, https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Cabo USB-C acompanha o produto.

1 Imagens meramente ilustrativas. Características da tela: é possível notar um vinco no centro da tela principal, o que é uma característica natural do smartphone.

2 A resistência à água IPX8 é baseada em condições de teste para submersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos. Não resistente a água com alta pressão ou à líquidos que não sejam agua doce. Não é resistente à poeira.

3 Esses resultados foram comprovados pelo Bureau Veritas, líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação.

4 Tereftalato de polietileno. Com base em testes internos. A comparação é feita em referência ao Galaxy Z Fold2.

5 Medido diagonalmente, o tamanho da Tela Principal do Z Fold3 é 7,6 polegadas no retângulo completo e 7,4 polegadas quando considerado os cantos arredondados; a área visível real é menor devido aos cantos arredondados.

6 S Pen é vendida separadamente. Apenas a tela principal do Z Fold3 possui o recurso S Pen. Compatível apenas com S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Todas as outras S Pen ou canetas stylus não projetadas para Z Fold3 (incluindo aquelas de outros fabricantes) podem danificar a tela.

Podem ser abertos até três aplicativos na tela principal com a tela dividida, podendo ser abertos mais cinco aplicativos com a visualização de pop-up, totalizando oito aplicativos.

8 Comparado ao Galaxy Z Flip 5G

9 O Modo Flex é compatível com ângulos entre 75° e 115°. Para sua conveniência, pode ser difícil manter o Modo Flex enquanto se move devido a tremores ou outros movimentos. Recomenda-se manter o telefone parado enquanto estiver no Modo Flex.

10 As cores disponíveis podem variar de acordo com o mercado, operadora e varejista.

11 Promoção válida de 16.09 a 10.10.2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos brindes: compre um Galaxy Z Fold3 e ganhe 1 (um) Watch4 ou Watch4 Classic e mais 1 (um) Galaxy Buds 2; compre um Galaxy Z Flip3 e ganhe um Galaxy Watch4. Ao adquirir um dos produtos, você também ganhará 1 ano de seguro* com cobertura de reparo de uma tela quebrada durante a vigência do seguro, referente ao modelo adquirido durante a vigência desta promoção. Para participar da ação é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você dentro do período de 08.10 a 31.10.2021. Consulte a disponibilidade de cores dos brindes e mais informações no site www.samsungparavoce.com.br. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Processo Susep 15414.902134/2013-03.

*Este seguro é não-contributário, ou seja, o segurado não participa do pagamento do prêmio. É possível notar um vinco no centro da tela principal. Isso é uma característica natural do smartphone. A dobradiça suporta o modo Flex em ângulos entre 75° e 115°. S Pen vendida separadamente. Cabo USB-C acompanha o produto. “

12 Caso tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre nosso programa de Troca Smart, consulte nossos Termos de Uso no site www.samsung.com/br/trade-in/

13 Na Troca Smart, o valor do seu smartphone, tablet ou smartwatch novo ou usado, adquirido nacionalmente, que esteja ligando, dependendo da marca, do modelo e da avaliação feita pela Trocafone, poderá valer desconto na compra de um dos novos produtos Galaxy Z Flip3 ou Galaxy Z Fold3.. Consulte o regulamento em https://www.samsung.com/br/trade-in/. Esta promoção é válida somente para venda de produtos nas lojas Samsung (física ou online). O valor do produto anunciado deve ser consultado no canal de vendas escolhido e estará disponível nas lojas participantes