CCXP e Mercado Livre se unem para revolucionar a experiência no universo geek

A organização da CCXP anuncia que o Mercado Livre é o novo parceiro do maior festival da cultura pop do mundo. O maior marketplace da América Latina será o responsável pelo e-commerce oficial da CCXP Worlds 21, que acontece de forma digital nos dias 4 e 5 de dezembro, e da CCXP22, já confirmada de forma física em 2022. Dentre as vantagens para as empresas e clientes estão a segurança e confiabilidade da plataforma que, além de oferecer a entrega mais rápida do Brasil, lidera o mercado em toda a América Latina.

“Essa parceria abre um leque de possibilidades, tão grande quanto o CCXPverso. Para as marcas e expositores, a CCXP poderá oferecer uma nova dinâmica de vendas e experiência com o cliente. Somando a logística e a velocidade da entrega do Mercado Livre, todos ganham. Para o público final, a vantagem será o aumento de sortimento disponível, afinal estamos falando de milhões de vendedores, o que não seria possível apenas no mundo físico.”, destaca Pierre Mantovani, CEO da CCXP.

Atualmente, a empresa opera em 18 países e reúne mais de 77 milhões de usuários ativos, entre vendedores e compradores. “Celebramos não apenas a parceria entre duas marcas, mas a possibilidade de uma grande movimentação de mercado. Unimos o maior evento de cultura pop do mundo à maior empresa de e-commerce da América Latina’”, comenta Maria Eduarda Cyreno, Diretora de Marketplace do Mercado Livre

“Fantasias, bonecos e boxes de filmes estão entre os itens geeks mais vendidos no Mercado Livre. A categoria registrou crescimento médio de 35% versus 2020” complementa a executiva.

Para a CCXP, o movimento junto ao Mercado Livre pode atrair tanto os artistas do Artists’ Valley quanto grandes marcas, de, de maneira igualitária, ao marketplace, no mesmo marketplace que grandes players.

Para Mantovani, o conforto e comodidade para todos que frequentam os eventos da CCXP é o grande diferencial estratégico. “Cada vez mais as marcas se digitalizam e buscam formas de dependerem menos de estoque no local e fortalecendo o D2C. Um dos diferenciais para nós foi o know-how do Mercado Livre em logística, principalmente em Fulfillment, no qual a plataforma é responsável por todo gerenciamento, desde a venda até a entrega dos produtos”, finaliza.

SERVIÇO CCXP Worlds 2021

Datas: 4 e 5 de dezembro – Edição digital

CREDENCIAIS:

• FREE EXPERIENCE (GRATUITO): Acesso à plataforma CCXP Worlds 21. Acesso ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists’ Valley by Santander, Tribo Game Arena, Creators & Cosplay Universe e Palco Colecionáveis. Acesso à fancam para interagir com visitantes de todos os mundos. Credencial digital da CCXP Worlds 21.

• DIGITAL EXPERIENCE (R$ 50): Tudo do FREE EXPERIENCE e mais: anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses; video on demand com conteúdo inédito*.

• HOME EXPERIENCE (R$ 50 + FRETE): Tudo do DIGITAL EXPERIENCE e mais um Home Kit enviado para a casa do fã com credencial física, cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP World.

*O conteúdo de Vídeo On Demand ficará disponível para os fãs que adquirirem os ingressos DIGITAL EXPERIENCE e HOME EXPERIENCE até o dia 05/01/2022. Parte do conteúdo exibido durante o evento não poderá ser disponibilizada na modalidade On Demand em razão dos direitos autorais.