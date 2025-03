Minha Chance oferece 4,5 mil vagas em cursos com a Microsoft

O Programa Minha Chance, uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE) e Centro Paula Souza (CPS), abre nesta sexta-feira (8) as inscrições para 4,5 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos com a Microsoft. São quatro trilhas de ensino: Fundamentos do Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900), Fundamentos de Inteligência Artificial (AI-900), Fundamentos de Plataforma de Dados (DP-900) e Fundamentos de Plataforma Computacional (PL-900). As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link: https://bit.ly/3DmtiQA

O anúncio da abertura das inscrições foi feito durante uma live, realizada na noite de quinta-feira (7). “Esses cursos são a prova do compromisso de São Paulo, do Governo João Doria, de todos nós, em garantir oportunidades para todos e para todas por meio da educação de qualidade, da qualificação profissional, da conexão com o mundo do trabalho”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patricia Ellen.

O programa se destina a estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e pessoas da comunidade em geral, com idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição. A seleção será feita por meio de uma prova online, a partir de 15 de outubro.

As aulas serão ministradas por professores do CPS, especialistas de mercado e alunos que foram certificados pela Microsoft em edições anteriores do Programa Minha Chance. A capacitação ocorrerá em formato virtual, por meio das plataformas Teams e Microsoft Learn, customizada para o CPS, incluindo capacitação em competências socioemocionais, conhecidas como soft skills.

As aulas terão início em 25 de outubro e se encerram em 19 de dezembro. A carga horária é de 52 horas de conteúdo técnico e mais 8 horas em soft skills. Ao final da capacitação, os mil melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers doados pela Organização Mais Unidos, com apoio da Caterpillar Foundation, para os exames de certificação da Microsoft. Alunos que obtenham essas certificações melhoram suas chances no mercado de trabalho e serão encaminhados para os processos de contratação da Microsoft e/ou de seus parceiros, e podem ser contratados para ministrar aulas em futuras edições do Minha Chance.

“A capacitação em tecnologias é norteada por desafios e compromisso, compartilhados entre pessoas motivadas, instrutores dedicados e uma pujante plataforma”, afirma o coordenador do Programa Minha Chance no CPS, Antonio Celso Duarte. “Tudo isso faz dos cursos oferecidos em parceria com a Microsoft excelentes oportunidades, com possibilidades de geração de emprego e de renda.”

“Fazer parte do Minha Chance é motivo de muito orgulho para nós, da Microsoft Brasil. Estamos ampliando nossa parceria com o programa para oferecer ainda mais vagas aos cursos da Microsoft, pois acreditamos que a área de tecnologia tem criado muitas oportunidades de empregabilidade e crescimento profissional e queremos preparar nossa população para ter acesso a elas”, comenta Alessandra Karine, vice-presidente de Vendas do Setor Público e Líder de Diversidade & Inclusão da Microsoft Brasil.

Minha Chance

O Programa Minha Chance é uma parceria da SDE com o CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e de renda. Os cursos são elaborados em parceria com as empresas privadas e o setor produtivo tem a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As empresas interessadas podem se cadastrar pelo site minhachance.sp.gov.br.