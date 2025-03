Posts com menos hashtags engajam mais no Instagram

Em um estudo recente feito pela Emplifi, marca focada em care, que une Socialbakers e Astute, foi revelado se as hashtags são eficazes ou não no engajamento de um post nas redes sociais. O levantamento, que considerou postagens do Instagram, mostrou que tudo depende do contexto e o tipo de conta, mas que de maneira geral “menos é mais” na plataforma social.

A Emplifi analisou perfis de empresas de mídia e descobriu que as contas desse ramo que não utilizaram hashtags em suas publicações no Instagram obtiveram praticamente o dobro da média de interações de posts com hashtags, chegando a ter uma média de 1500 interações. Enquanto isso, posts com uma ou duas hashtags, obtiveram uma média de 750. O valor se mantém o mesmo em publicações com cinco ou mais hashtags, mas chega a ser ainda menor quando são utilizadas entre três e quatro.