LaLiga e Microsoft revelam o Beyond Stats, um projeto avançado de análise de futebol que fornece insights detalhados sobre o jogo

LaLiga e Microsoft uniram forças para lançar Beyond Stats, uma iniciativa avançada de estatísticas de futebol envolvendo um portal da web voltado para os torcedores que vai revolucionar a experiência dos torcedores por meio de big data. Com inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina fornecidos pelo Microsoft Azure, o Beyond Stats apresenta análises de grandes quantidades de estatísticas dinâmicas de dias de jogo da ferramenta Mediacoach da LaLiga Tech. A LaLiga Tech é uma empresa especializada em soluções de tecnologia que atua no setor de esportes e entretenimento e começou a operar em 2021 sob a égide de LaLiga.

Beyond Stats faz parte da estratégia global de engajamento dos torcedores da LaLiga e oferece conteúdo gratuito e análise para cada rodada de LaLiga Santander em inglês e espanhol. O Beyond Stats em breve se estenderá à transmissão de televisão, destacando as métricas ao longo do jogo. Além do Beyond Stats, a LaLiga e a Microsoft estão liderando uma transformação visionária da indústria do futebol, desenvolvendo em conjunto aplicativos adicionais da Microsoft a médio e longo prazo.

“O portal Beyond Stats nos oferece um vínculo direto com os apoiadores e representa um passo claro em direção a uma nova era do entretenimento: a integração interativa da experiência digital com o ambiente audiovisual. Mediacoach é uma plataforma de análise de futebol que tem evoluído constantemente na última década e, graças às possibilidades oferecidas pelo Microsoft Azure, agora podemos oferecer aos fãs um conjunto de métricas que antes estavam disponíveis apenas para aqueles diretamente envolvidos na indústria , como os próprios clubes. Agora, os torcedores podem evoluir de espectadores passivos a participantes ativos no jogo “, comentou Miguel Angel Leal, diretor-geral da LaLiga Tech.

“Estamos muito satisfeitos com o produto que alcançamos com o Beyond Stats. É muito valioso ser capaz de oferecer aos fãs de todo o mundo o nível de detalhes obtido por meio da aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina na vasta quantidade de dados gerados durante um jogo. Continuaremos a trabalhar com a LaLiga Tech para buscar mais inovações neste campo e otimizar as vantagens oferecidas pela nuvem “, observou Rebeca Marciel, líder comercial da Microsoft Espanha.

Vinte e uma novas métricas que oferecem uma compreensão aprofundada da ação em campo

O novo portal Beyond Stats oferece muito mais do que as métricas padrão que os fãs normalmente têm acesso e captura uma grande quantidade de dados, que são gerados em tempo real durante cada jogo graças às câmeras de perímetro fixo de alta resolução para rastreamento óptico, dos quais há até 19 instalados em cada estádio de LaLiga Santander. Essas câmeras seguem as posições da bola, dos jogadores e dos árbitros e registram seus posicionamentos com imensa precisão a uma taxa de tirar o fôlego de 25 vezes por segundo para render mais de 3.500.000 estatísticas por jogo.

A próxima etapa do processo é a plataforma Mediacoach, que também é suportada por tecnologia Microsoft, processar os dados brutos coletados pelas câmeras e gerenciá-los com o uso de duas tecnologias:

• Tracking: que se baseia nos dados posicionais coletados pelas câmeras e permite a geração de métricas, como o número de sprints, velocidades máximas e distâncias percorridas.

• Eventing: que registra os principais incidentes técnicos / táticos, incluindo tiros, cruzamentos para a área, mudanças direcionais, substituições, faltas e impedimentos.

Uma vez que os dados tenham sido processados pela equipe multidisciplinar de especialistas de LaLiga por meio de processos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, que são alimentados pela tecnologia Microsoft Azure, novos algoritmos são criados que permitem a visualização das métricas que os apoiadores podem acessar através do Beyond Portal de estatísticas.

O número médio de jogadores envolvidos em uma posse de bola, movimentos que terminam em um chute a gol, taxa de sucesso no primeiro passe feito após a recuperação da bola (passe de segurança), dribles que rompem a linha defensiva, o número de recuperações que produzem um ataque que envolvam vantagem numérica ou a possibilidade de um chute terminar em gol são apenas algumas das estatísticas que os adeptos poderão consultar antes de cada rodada.

Não é só Futebol. É LaLiga.

#PlayLaLigaSantander