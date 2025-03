Jogadores poderão explorar o mundo fantástico de Gershon Impact com a Razer

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia uma nova parceria estratégica com a desenvolvedora e publicadora global de entretenimento interativo miHoYo, responsável pelo premiado jogo free to play Genshin Impact.

Com a parceria, a Razer e a miHoYo vão oferecer uma imersão ainda mais profunda aos jogadores do RPG de ação em mundo aberto a partir de periféricos licenciados, integração com a tecnologia Razer Chroma RGB e suporte que inclui um perfil THX otimizado para aprimorar a experiência in-game.

“O mundo incrível de Genshin Impact já conquistou muitos fãs ao redor do mundo e as oportunidades são ilimitadas”, diz Justin Cooney, diretor de parcerias globais da Razer. “Por meio dessa parceria, a Razer fornecerá sua experiência em hardware, software e serviços para tornar as partidas mais imersivas”.

“A miHoYo está muito animada para trabalhar com a gigante dos jogos e ansiosa para, ao lado da Razer, encantar os fãs de Genshin Impact,” diz Yu Ling, diretor de negócios estrangeiros da miHoYo.

Mergulhe na experiência de mundo aberto com a Razer

Os fãs podem esperar visuais temáticos de Genshin Impact em produtos premiados da Razer, inclusive no mouse gamer Razer DeathAdder V2 Pro, na cadeira gamer ergonômica Razer Iskur X e no mousepad Razer Goliathus Speed. Para celebrar ainda mais a parceria, todos os produtos licenciados acompanham um código bônus que os fãs podem usar para resgatar recompensas dentro do jogo.

Para aumentar ainda mais a imersão, a Razer também oferece um perfil de jogo THX otimizado por meio do aplicativo THX Spatial Audio. O perfil está disponível para PC e é compatível com todos os fones de ouvido para jogos de Genshin Impact. O aplicativo THX Spatial Audio tem como objetivo fornecer som surround 7.1 avançado com extrema precisão posicional e oferece acústica realísta que espelha com perfeição os sons do jogo.

Genshin Impact foi lançado em setembro de 2020 com excelente receptividade dos fãs. Muito popular, o game ganhou vários prêmios, como Jogo do Ano 2020 na App Store, melhor Jogo da Google Play Store em 2020 e também venceu a enquete popular do Tokyo Game Show Media Awards 2020. O jogo foi integrado à plataforma Razer Gold em dezembro de 2020.