‘Min e as Mãozinhas’: Primeira animação brasileira em Libras estreia no ZooMoo Kids

Estreia no canal ZooMoo Kids neste sábado (9) Min e as Mãozinhas, primeira animação feita totalmente em Língua Brasileira de Sinais com o objetivo de entreter as crianças surdas ao mesmo tempo em que ensina Libras para os ouvintes, visando a representatividade e a inclusão.

O desenho gira em torno da história de uma garotinha surda, Min, que se comunica por meio da língua de sinais. Ela mostra como é o seu dia a dia e faz com que as crianças descubram curiosidades sobre o cotidiano de uma pessoa surda.

A proposta é interagir com crianças surdas ou com algum grau de deficiência auditiva e com o público em geral, chamando a atenção para o fato de que as crianças com deficiências também brincam e se divertem.

“Ficamos muito felizes com a estreia de Min e as Mãozinhas no ZooMoo Kids, pois é um espaço essencial para espalhar a inclusão e dar mais visibilidade para a comunidade surda”, declarou Paulo Henrique Silva Rodrigues dos Santos, diretor e criador de Min e as Mãozinhas.

No primeiro episódio, aprendemos que cada um tem a sua língua: o gato fala “gatês” e o elefante fala “elefantes”. Apesar de haver tantas línguas diferentes e ser difícil entender o outro, Min e seus amigos estão prontos para ensinar Libras para todos, mostrando que é possível incluir e aproximar todos esses mundos.

A animação Min e as Mãozinhas estreia dia 9 de outubro e será exibida todos os dias, sempre às 10h40 e 16h40, no ZooMoo Kids.

Vídeo de estreia: https://youtu.be/W4k5Z0rlKxM