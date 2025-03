Dia das Crianças: Ideias de presente de última hora para fazer bonito com a criançada

O bruxo mais amado do planeta está invadindo a Warner Channel do dia 12 a 15 de outubro. No primeiro dia, tem Harry Potter e a Pedra Filosofal, às 17h45. A saga continua no dia seguinte, às 16h10 com Harry Potter e a Câmara Secreta, às 19h15 com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e às 22h00 com Harry Potter e o Cálice de Fogo. No dia 14, chegou a vez de Harry Potter e a Ordem da Fênix, às 17h20 e Harry Potter e o Enigma do Príncipe, às 22h30. Já na sexta-feira, dia 15, a programação fecha com Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 e Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2, às 19h50 e 22h30, respectivamente.