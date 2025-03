HyperX Challenge: Desafio de Valorant entre YoDa e Lindinho acontece na segunda-feira (11), às 19h, na Twitch dos streamers

Vai ter desafio de Valorant entre dois dos maiores streamers brasileiros. Nesta segunda-feira, 11/10, em mais uma edição do HyperX Challenge, Felipe ‘YoDa’ Noronha e Wesley ‘Lindinho’ disputam o jogo competitivo de tiro tático da Riot Games a partir das 19h, com transmissão ao vivo e simultânea nos canais da Twitch de YoDa Lindinho . Durante o desafio, a HyperX vai divulgar links de seus periféricos gamer com desconto na Superpromo HyperX, que começou em 11/9 e vai até 17/10 em lojas parceiras.

As partidas de Valorant entre YoDa e Lindinho serão disputadas em melhor de três e cada um dos streamers completará seus times com quatro amigos. Além disso, serão sorteados sete headsets HyperX autografados pelos dois streamers, sendo cinco para a comunidade do vencedor do HyperX Challenge e dois para a comunidade do perdedor. Os sorteios acontecerão após o evento nos canais dos streamers para seus respectivos fãs.