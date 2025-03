Dia das Crianças e Dia Nacional da Leitura: tecnologia para educar e entreter

De acordo com a Pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, coordenada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), com apuração da Nielsen Book, publicada em julho deste ano, o faturamento das editoras brasileiras com conteúdo digital, em 2020, cresceu 36% em relação a 2019, passando a representar 6% do mercado, ante os 4% do ano anterior. Outro levantamento, Retratos da Leitura no Brasil, de 2019, realizado pelo Instituto Pró-Livro (IPL), em parceria com o Itaú Cultural, revela que o hábito da leitura pela internet é maior entre crianças e adolescentes, cerca de 13% entre quem tem de 11 a 17 anos, mais que o dobro em relação a pessoas de 18 a 24 anos (6%) e 50 a 69 anos (4%).

Inayara Gaiarin, gerente de marketing do Bookplay, primeira plataforma 100% brasileira de streaming de educação, acredita que essa tendência segue o aumento do acesso do brasileiro à internet, especialmente pelo celular – 58% dos usuários se conectam exclusivamente pelo dispositivo móvel, segundo a pesquisa TIC Domicílios realizada em 2020 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). “A praticidade das plataformas digitais e a possibilidade de interação, somadas aos recursos visuais e sonoros, tornam a leitura muito mais atrativa e divertida, dado que as crianças de hoje são nativas digitais”, comenta.

No Bookplay Kids, área da plataforma dedicada ao público infantil, dos dez conteúdos mais acessados, entre os mais de 1.800 títulos que disponibiliza, metade tem atividades para imprimir. “É importante ressaltar que associar tarefas lúdicas ajuda a desenvolver ainda mais a criatividade, concentração, memória e coordenação das crianças, principalmente para aquelas em fase de alfabetização”, completa a gerente.

Os 10 conteúdos mais acessados do Bookplay Kids são:

1. O que Cabe no Meu Mundo – Atividades: ABC (atividade para imprimir)

2. Guia Curso de Desenho – Princesas da Disney (atividade para imprimir)

3. Patrulha Canina – Livro de História Extra: Os filhotes se reúnem para mais uma incrível missão em equipe! (livro)

4. Meu livro de atividades: cores e formas (atividade para imprimir)

5. Pró Games – Revista em Quadrinhos Extra (livro)

6. Viva: a vida é uma festa (livro)

7. Disney Grandes Clássicos – A Bela e a Fera (livro)

8. O elefante escravo do coelho (livro)

9. Guia Curso de Desenho Disney – Toy Story (atividade para imprimir)

10. Meu livro de atividades: Alfabeto (atividade para imprimir)