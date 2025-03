ZooMoo Kids comemora Mês das Crianças com novidades e programação especial

Em outubro, o ZooMoo Kids comemora o Mês das Crianças com grandes novidades para entreter os pequenos e suas famílias. Novos programas, votação online para escolher o nome do novo personagem dos ZooMers, live no perfil do canal no Instagram com sorteios e abertura de sinal nas principais operadoras de TV por assinatura fazem parte dos destaques da época mais divertida do ano.

Programação especial

Estreia no dia 9, às 10h40 e 16h40, a animação inclusiva Min e as Mãozinhas. Nos episódios, a menina surda mais conhecida como Min está sempre em busca de aventuras e se comunica com os seus animais usando a linguagem de sinais.

No dia 12 – Dia das Crianças -, os pequenos poderão curtir às 11h15 e 16h15 a estreia de Lupita no Planeta de Gente Grande, uma bebê que acaba de nascer, isto é, chegar ao planeta Terra. Para ela tudo é novo! Junto com seus amigos, faz grandes descobertas em sua casa, aprendendo sobre cores e objetos, amizade e empatia.

Em Universo Z, às 12h30 e 17h30, acompanharão as aventuras de Zi, uma menina de sete anos que realiza uma nova atividade manual a cada episódio, criando brinquedos, desenhos e jogos, utilizando tinta, sucata, papel, cola e tudo o que estiver ao seu alcance.

A partir do dia 25, às 9h e 14h, o Halloween invade a programação com o especial Gritos e Diversão, reunindo as histórias mais arrepiantes do Kiko, Jelly Jamm, Kooki’s Crafty Show, Animazoo, De Criança Para Criança, Turma do Folclore e Zooparky pra todo mundo morrer de rir.

Além disso, as crianças já podem acompanhar todos os sábados e domingos, às 10h e 15h, a maratona Plocky Show, uma turma que gosta de desafios e que aprende brincando descobrindo os animais pelos sons, desenhando, pintando e fazendo os próprios brinquedos.

Durante o mês de outubro, as crianças poderão pedir ajuda aos papais e às mamães para participar de uma votação online para escolher o nome do novo integrante dos ZooMers – os mascotes do ZooMoo Kids. Entre Book, Mark e Lito, a votação acontecerá até o dia 17 em um formulário no site www.zoomookids.com.br, onde poderão conhecer a história do personagem que é um sábio livro e guia de toda a turma.

O nome mais votado será revelado durante uma live no Instagram do ZooMoo Kids (www.instagram.com/zoomookids) apresentada pelo personagem Plocky no dia 22 de outubro. Ao longo de toda a transmissão, ambientada no estilo festa de gala e recheada de brincadeiras, as crianças conhecerão os outros ZooMers, assistirão a videoclipes e concorrerão a brindes exclusivos do Plocky Show.

Abertura de sinal

Para que todos possam curtir juntos, o ZooMoo Kids estará com seu sinal aberto nas operadoras de TV por assinatura Claro, SKY, Telecab, TMWPIX e outras operadoras independentes de todo o Brasil.

Clientes da Claro terão o sinal aberto entre os dias 8 e 17 de outubro; SKY, 8 a 14; Telecab, 8 a 15; e TMWPIX, 12 a 17. Assinantes de outras operadoras podem consultar a disponibilidade através dos seus respectivos canais de atendimento.

Sobre o ZooMoo Kids

O ZooMoo Kids é um canal infantil que traz a junção entre o melhor conteúdo infantil e o ato de aprender. Sua programação segura e de qualidade é voltada a crianças de 0 a 8 anos, cultivando valores como respeito, empatia e amizade. Está disponível na Claro (613 – HD e 113 – SD), SKY (52 – SD) e operadoras independentes de todo o Brasil.