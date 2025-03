Hero Base anuncia Melany Lee

A Hero Base, organização de esports fundada pelo empresário e criador de conteúdo João “Flakes”, em parceria com o Itaú, anunciou a chegada da Melany Lee, criadora de conteúdo e apresentadora especializada em Fortnite, que se une a equipe de influenciadores da organização. A streamer se destaca por suas lives focadas na diversão e entretenimento e claro muita gameplay. Natural de Assunção, Paraguai, Melany Lee é um mix cultural, com pai taiwanês e mãe coreana, Mel veio para o Brasil em 2002, com apenas 7 anos de idade e fez do país a sua casa. Hoje com 25 anos, a youtuber viralizou nas redes sociais com um Vlog sobre a World Cup de Fortinite em Nova York. Amante da fotografia, a influencer conta com mais de 82 mil seguidores no seu Instagram, 26 mil no Twitter, além de 312 mil inscritos no seu canal no YouTube.

Se juntar a uma organização profissional sempre foi um dos grandes desejos de Melany. Segundo ela, ser parte de uma organização profissional abre diversas possibilidades na hora de pensar e produzir novos conteúdos, principalmente pelo fato de contar com uma estrutura de primeiro mundo.

“Estou muito feliz em estar na minha primeira organização profissional, mas estou mais animada ainda por ser a Hero Base. No primeiro momento, eu recebi uma ligação me chamando para uma reunião, lá o convite foi feito. Eu estava esperando uma proposta, por isso nem precisei esperar e logo aceitei. Meu maior foco é me desenvolver profissionalmente junto com a Hero Base. Tenho certeza que a organização vai me dar o espaço e ferramentas necessárias para criar e pensar em novos conteúdos para o público que me acompanha”, afirmou Melany.

Para João Flakes, CEO da Hero Base, a influenciadora se conecta diretamente com o público que a organização busca, além de apresentar conteúdos diversificados entre suas plataformas de atuação. “A Melany carrega em si todas as características que procuramos antes de chamar mais uma pessoa para compor nosso time de influenciadores da Hero Base. Além de criar conteúdo de Fortnite, ela sabe como fazer bons trabalhos em todas as redes sociais, diversificando o que produz para cada uma delas. Estamos muito felizes em poder contar com mais um grande nome na Hero Base. Fiquem ligados, mais novidades podem surgir em breve”, finalizou Flakes.

Com foco no Fortnite, a Hero base conta com grandes influenciadores do cenário. Agora, Melany Lee se junta ao time de influenciadores da organização, que conta com Manteiga, Toniket e Derponce, além dos jogadores profissionais Nicks, Brunão e o recém-anunciado, OPai.