MC Caverinha faz show de abertura da final da Flakes Power Cup Season 2

Chegou a hora da grande final de PCs da Flakes Power Cup Season 2. No próximo domingo, 10 de setembro, vamos conhecer, entre 100 jogadores, o vencedor da segunda edição do torneio de Fortnite criado por Flakes Power, ou João Sampaio, um dos principais criadores de conteúdo do jogo no Brasil. A transmissão oficial no canal do Flakes Power no Youtube, começa às 14h30, com show de abertura do MC Caveirinha, que promete uma apresentação muito animada para jogadores e torcedores, hypando ao máximo as quedas finais. Além disso, ao fim da live, será sorteado um PS5 para um dos torcedores. Para participar é muito simples, basta acessar ao Instagram oficial da Copa Flakes e seguir o passo a passo.