House of The Dragon: o spin off já é considerado o maior lançamento de 2022

Dia 05 de maio, a HBO divulgou o primeiro teaser da série House Of The Dragon, um spin off de Game Of Thrones, que se passará 200 anos antes da história da série, uma época de ouro para os dragões no universo criado por George R.R. Martin. Nos 10 episódios confirmados, também serão abordadas questões relacionadas ao trono de ferro e a batalha entre os membros da casa Targaryen. A produção em si, foi baseada no livro “Fire and Blood” de Martin e tem previsão de estreia em janeiro de 2022.

Com toda a espera e suspense por trás do lançamento do spin off, obviamente o primeiro teaser oficial iria fazer muito barulho na web. Por isso, a Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG Pactual, pesquisou e analisou a repercussão digital do assunto e coletou alguns dados que representam a fama da casa de fogo e sangue e o legado de Game Of Thrones.

No total, House of The Dragon alcançou 28 milhões de pessoas no digital. O trailer, lançado no canal do Youtube da HBO, produtora da série, já alcançou 8,6 milhões de views. Isso equivale a 60 plays por segundo apenas no site oficial, aparecendo nos trending topics do da plataforma de vídeo. Além disso, a nova história do universo de gelo e fogo teve mais de 20 mil buscas no Google no dia do lançamento e esteve presente em 3.500 matérias.

Já no Twitter, a #HouseOfTheDragon obteve 105 mil menções, enquanto a #GameOfThrones esteve nos trending topics de 63 países, nos últimos 5 dias.

Aparentemente, no Facebook, o teaser deixou os internautas ansiosos para a estreia da série. Através das reações da plataforma, a maioria dos usuários amou a produção (78%), enquanto 18% ficaram surpresos, 3% reagiram de maneira sarcástica, 1% manifestou raiva e, por fim, nenhum demonstrou tristeza. Nos comentários da rede social em questão, 51% se mostraram ansiosos para a estreia, 27% ficaram traumatizados com o final de GOT, 15% se arrepiaram com o trailer e 5% acharam uma pena ter apenas 10 episódios. Dos 27% que ficaram traumatizados com o finale, 59% assumiram que preferem não criar expectativas, 22% esperam que os roteiristas sejam diferentes e 17% afirmaram que não vão assistir.

Curiosidades sobre o buzz de Game Of Thrones

No dia 8 de maio de 2011, foi ao ar o primeiro episódio de Game Of Thrones que, posteriormente, se tonaria um dos maiores fenômenos da televisão. A saga cheia de reviravoltas em busca do tão almejado trono de ferro durou 8 temporadas e chegou ao fim em maio de 2019. Nos últimos 2 meses da exibição da série, o assunto teve mais de 7.003.320 buscas no Google. Isso equivale a mais de 1 search por segundo, todos os dias, durante os 2 meses.

Através do índice de interesse por volume de buscas no Google, a Decode descobriu que a 7ª temporada foi a preferida dos internautas:

1ª Temporada: 14

2ª Temporada: 23

3ª Temporada: 30

4ª Temporada: 46

5ª Temporada: 46

6ª Temporada: 67

7ª Temporada: 100

8ª Temporada: 96

O desfecho das crônicas não foi muito bem aceito pelos telespectadores: a última temporada teve uma média de 44,2 milhões de espectadores, por episódio. Porém, o último episódio foi visto por ‘apenas’ 19,3 milhões de pessoas.

O teaser oficial de House of The Dragon foi considerado impecável pelos fãs de Game of Thrones, que esperam muita ação, fogo, sangue e dragões para a história de uma das casas mais poderosas de Westeros.