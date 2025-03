Final Level lança segundo single do projeto Gaming Hits com funBABE, MC Caverinha e Azzy

Projeto iniciado em agosto, já tem data marcada para sua continuação! O dia 07 de outubro será marcado por mais um lançamento do Gaming Hits: a segunda faixa do projeto conta com a participação da influenciadora funBABE, MC Caverinha e Azzy. Criado pela Final Level, maior plataforma de entretenimento gamer do Brasil, em parceria com Head Media, Universal Music, Resso e RAMP//A, o projeto foi iniciado em agosto e teve como faixa inicial a música “Na Base”, uma parceria entre o streamer Baiano, maior influenciador de League of Legends do Brasil, e os cantores Léo Santana e Kawe.

A segunda produção musical será intitulada “VÍBORA” e terá a participação de nomes como funBABE, criadora com mais de 6 milhões de seguidores, MC Caverinha, fenômeno do trap, e Azzy, uma das principais cantoras da nova geração de rappers brasileiros. A música e o clipe serão lançados simultaneamente hoje(7), a partir das 21h no canal da Final Level no YouTube , contando também com uma live de lançamento comandada pela influenciadora funBABE no canal https://www.facebook.com/funbabe.

“Estamos muito contentes com a oportunidade de lançar a funBABE para o cenário musical. Isso era um sonho antigo que viabilizamos através do Gaming Hits e esse é exatamente nosso objetivo. Ela vem se dedicando muito nos últimos meses e podem esperar grandes lançamentos de agora até o final do ano. Todas as faixas vêm sendo criadas com excelência no quesito musical e também no de conteúdo. Mais um passo importante para conseguirmos de forma verdadeira e orgânica unir o mundo da música e dos Games” comenta Gabriel Duarte, diretor de novos negócios da Final Level.

Para funBABE, Gaming Hits é a realização de um sonho. “Sou apaixonada por música e estou muito feliz em poder participar de uma iniciativa que é a minha cara, lançando uma faixa incrível e produzida com muito carinho. MC Caverinha e Azzy são artistas maravilhosos e estou honrada com a nossa parceria”, conta a influenciadora.

O projeto ainda possui mais 3 faixas, que serão lançadas até o final do ano, todas com participações especiais de influenciadores gamers e grandes artistas. A divulgação das músicas ficará por conta de Resso, plataforma de streaming que disponibilizará as faixas para seus usuários.