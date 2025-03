LG LED 136″ redefine a experiência de cinema em residências de luxo

A LG Electronics apresenta na CASACOR 2021 sua primeira série de painéis de LED projetada especificamente para instalações residenciais de alto padrão, o LG LED 136″ – modelo LAEC015. A entrada da LG no segmento de painéis de LED residenciais superluxuosos combina a longa experiência da empresa no desenvolvimento de produtos eletrônicos premium, compreensão ampla das necessidades do público e grande investimento em inovação em uma das tecnologias mais promissoras da indústria, o LED.

O painel LG LED 136″ é diferente de qualquer outra tecnologia de televisores ou monitores para uso residencial, usando mais de 2 milhões LEDs individuais para fornecer altíssimo desempenho com brilho excepcional, durabilidade, amplo ângulo de visão e uma imensa gama de cores, mesmo em ambientes mais iluminados, por exemplo com muitas janelas. A tecnologia LED é visivelmente diferente em comparação as “TVs LED” que possuem retro iluminação em sua estrutura. As imagens da tecnologia LED são criadas diretamente pelos LEDs e assim fornecem alta taxa de contraste e brilho, exibindo as imagens mais vivas disponíveis em uma tela de vídeo atualmente.

A alta qualidade do produto começa nos mínimos detalhes como no processo de transporte, que utiliza um case especialmente desenvolvido para proteger e organizar todos os componentes até a entrega no cliente. Passando pelo desempenho, com tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) para representar imagens com mais precisão e realismo e preparado para automação residencial com certificação Crestron Connected. Por fim, possui durabilidade sem paralelo, é desenvolvido para operar no mínimo 100.000 horas, em outras palavras, oferece qualidade de imagem impressionante por mais de 10 anos.