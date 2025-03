Alexa, feliz Dia das Crianças

Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças e a Alexa, inteligência artificial da Amazon, garante interações e brincadeiras que podem entreter, despertar a curiosidade, estimular a imaginação e a memória dos pequenos. Para celebrar a data, haverá um quiz de caça ao tesouro, no qual os pequenos vão respondendo a perguntas para ajudar o Capitão Perna de Pau a encontrar suas riquezas. O jogador é guiado por voz em seu navio ou submarino até encontrar tesouros escondidos, que vão desde playlists até imitações de piratas. Para viver essa aventura por voz, basta pedir: “Alexa, abrir quiz caça ao tesouro”.

A diversão não acabou aí. A Alexa, que já tem várias composições originais, também terá uma nova canção a partir deste Dia das Crianças. Para se surpreender com a criação musical cheia de efeitos sonoros especialmente pensados para os pequenos, basta pedir: “Alexa, cante a música das crianças”.

Também na data, a Alexa ainda terá interação especial com Cris Gouveia, músico, compositor, escritor e contador de histórias. A partir do dia 12, Cris contará três histórias cantadas, relembrando as saudosas cantigas, porém com o toque da inteligência artificial, já que uma delas é um dueto exclusivo com a Alexa. Para ouvir as cantigas, basta pedir: Alexa, contar a história da casinha redonda”, “Alexa, cantar o Cordel do Tongo Tongo” e “Alexa, música do catavento”.

A Alexa já faz parte da rotina das crianças, com interações e skills diversas. Há uma variedade de historinhas originais com trilha, efeitos sonoros e temas divertidos. Outras skills queridas dos pequenos são a da Galinha Pintadinha e da Turma da Mônica.

Também existem diversos jogos por voz, como Jurassic World, Akinator, Memória Sonora e Show do Milhão, além de imitações divertidas de personagens queridos da molecada como Bob Esponja, Pato Donald e Scooby Doo

Para acessar essas e outras interações basta pedir:

“Alexa, modo criança”

“Alexa, me conte uma historinha”

“Alexa, imite o Bob Esponja”

“Alexa, imite o Marcos Mion”

“Alexa, abrir Galinha Pintadinha”

“Alexa, abrir Turma da Mônica”

“Alexa, jogar o quiz Caça ao tesouro”

“Alexa, jogar desafio Jurassic World”

“Alexa, sons de animais”

“Alexa, imite o Scooby Doo”

“Alexa, imite o Pato Donald”

“Alexa, imite o Cascão”

“Alexa, de risada”

“Alexa, solte um pum”

“Alexa, solte um arroto”

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo gratuito Alexa para smartphones iOS e Android, na família de smart speakers Amazon Echo, com os dispositivos da linha Fire TV Stick, ou em uma variedade de dispositivos compatíveis, incluindo caixas de som, fones de ouvido, Smart TVs, entre outros.