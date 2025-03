Supermercado: Mercado Livre passa a ofertar produtos frescos em parceria com o Mambo

O Mercado Livre – líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina – anuncia que passará a oferecer produtos frescos em seu marketplace, em parceria com a rede de Supermercados Mambo. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de compra ainda mais completa a seus consumidores, a partir da primeira quinzena de outubro, a empresa disponibilizará em sua plataforma itens perecíveis de açougue, hortifrúti, laticínios e congelados, por exemplo. Disponível inicialmente aos consumidores da zona oeste de São Paulo, a nova seção será ampliada progressivamente para toda cidade e Grande São Paulo.

Com esta ação, milhares de itens perecíveis e secos do Mambo irão somar aos mais de 60 mil produtos disponíveis na categoria de supermercado do Mercado Livre atualmente, que estão distribuídos entre as seções de Alimentos, Bebidas, Pets, Higiene e Limpeza, Bebês, entre outras. “Hoje damos mais um importante passo na nossa jornada de seguir encantando cada vez mais os nossos clientes em tudo o que desejam comprar. Estamos anunciando a entrada em itens perecíveis de supermercado. Não poderíamos estar mais satisfeitos, pois além da comodidade e rapidez na entrega, estamos também entregando a qualidade e o sortimento do Mambo. Seguiremos avançando em democratizar o comércio e os serviços financeiros no Brasil e América Latina”, comenta Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

Com a parceria, as entregas de produtos de supermercado do Mercado Livre serão feitas de forma híbrida. Os itens que estão inseridos no modelo Fulfillment – em que a companhia é responsável por todo o processo logístico do vendedor, desde o estoque até a entrega ao consumidor final – continuarão sendo enviados pela logística do Mercado Livre. Já os itens do Mambo serão entregues pela própria rede, que traz a solidez de uma operação de quase quatro décadas.

“A parceria com o Mambo não mudará a forma com que o consumidor faz as suas compras em nossa plataforma. Pelo contrário, vai ampliar ainda mais o nosso sortimento. A única diferença é que os produtos do Mambo serão entregues pela própria companhia. Já os demais itens de supermercado ofertados no Mercado Livre continuarão sendo entregues pela nossa logística própria. O consumidor fará a sua compra completa em um único carrinho e com um único frete. Inclusive, compras a partir de R﹩79 podem ter o envio gratuito – sujeito a avaliação de preço, peso e distância de envio do pedido”, complementa Maria Eduarda Cyreno, diretora de Marketplace do Mercado Livre no Brasil.

De acordo com Luciano Kleiman, COO do Supermercados Mambo, a parceria com o Mercado Livre é um pilar central na expansão omnichannel da rede, que irá triplicar o número de lojas físicas, potencializando a aceleração digital via canais próprios e parcerias.

“Há 39 anos o Mambo é sinônimo de qualidade em produtos e serviços. Isso nos credencia a crescer agressivamente e ser a rede escolhida para a parceria inédita com o Mercado Livre. Juntos traremos uma proposta de valor única aos consumidores, combinando o know-how insuperável da operação de perecíveis do Mambo, com toda a força e eficiência que só o Mercado Livre oferece”.

Segundo o executivo, “a venda de perecíveis é a última fronteira na operação do e-commerce, pela alta complexidade em aspectos como temperatura, manuseio, embalagem, pesagem e processamento. Estamos orgulhosos por termos sido a primeira rede a oferecer perecíveis no Mercado Livre e levaremos nossa eficiência e qualidade aos detalhes à casa de cada um de nossos clientes. O objetivo é atender rapidamente a toda a Grande São Paulo, o que acontecerá de forma faseada nos próximos meses”.

Atualmente, as compras de supermercado do Mercado Livre são entregues em até 1 dia em mais de 2,1 mil cidades, alcançando 75% das entregas. Já 50 cidades do Brasil, cujos CEPs cobrem 20% das vendas da companhia, podem receber as suas encomendas no mesmo dia. As entregas em até 2 dias atingem 4,7 mil cidades do país, cobrindo 90% das entregas.