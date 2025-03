Computadores Positivo e VAIO® estão habilitados para atualização gratuita e simultânea do Windows 11

Usuários do computador All in One (Tudo em Um) Positivo Union e dos notebooks das linhas Positivo Motion C, Positivo Duo, VAIO® FE14 e VAIO® FE15, compatíveis com Windows 11, estão entre os primeiros das marcas da empresa Positivo Tecnologia que já podem conhecer e experimentar os novos recursos do novo sistema operacional da Microsoft, que foi lançado mundialmente na última terça-feira (5.10). Os consumidores já começaram a receber uma notificação na área de trabalho dos equipamentos sinalizando a disponibilidade para baixar e instalar a versão do software, que promete design renovado, mais maneiras de se conectar com pessoas, notícias, jogos e conteúdos.

A atualização está disponível para máquinas com processadores de 64 bits ou System on a Chip (SoC), 4GB de RAM e pelo menos 64GB de capacidade de armazenamento, requisitos mínimos de sistema para rodar a nova versão do sistema operacional da Microsoft.”Os modelos Positivo e VAIO® habilitados para receber o Windows 11 já atendem às exigências de produtividade e desempenho. Com a nova versão do sistema operacional, levarão o usuário a um nível ainda mais elevado de interação e satisfação”,diz Samuel Rodegheri, diretor de Negócios de Computadores da Positivo Tecnologia.

Positivo e VAIO® fazem parte do portfólio de marcas da Positivo Tecnologia. A VAIO® pertence à empresa japonesa VAIO® Corporation e é representada no Brasil pela Positivo Tecnologia desde 2015. A maioria dos modelos de computadores das marcas possuem sistema operacional da Microsoft para facilitar a comunicação produtividade e entretenimento. Os usuários que utilizam os modelos específicos de computadores das linhas Positivo Union, Positivo Motion C, Positivo Duo, VAIO® FE14 e VAIO® FE15 podem obter todo o poder e desempenho de um PC com Windows 10 ao atualizarem para o Windows 11.

Crédito: Divulgação/ VAIO

A expectativa é que todos os dispositivos elegíveis recebam a atualização gratuita para Windows 11 até meados de 2022. Para saber se um computador com Windows 10 é compatível para a atualização, basta se atentar à notificação do Windows Update, que pode ser acessado no PC Health Check. O recurso avisará automaticamente quando a nova versão do software estiver disponível. É possível também verificar se o Windows 11 está pronto para o dispositivo ao acessar Configurações > Windows Update e selecionar “Verificar atualizações”. “O Windows 11 tem a missão de aproximar os usuários daquilo que eles mais amam em um design simplificado e que foi pensado para atender ao trabalho e aprendizagem híbridos. Suas novas funcionalidades aumentam a produtividade e inspiram a criatividade, atendendo as necessidades do trabalho híbrido, estudo ou entretenimento”, afirma Adriano Galvão, vice-presidente de vendas ao consumidor da Microsoft Brasil.