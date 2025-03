Riot Games e Itaú Unibanco fecham parceria inédita para dois torneios de Esports

A Riot Games e o Itaú Unibanco anunciaram uma parceria inédita para a final brasileira do Wild Tour e o Last Chance Qualifier, torneios dos jogos League of Legends: Wild Rift e VALORANT, respectivamente, desenvolvidos pela Riot.

Além da presença da marca nas transmissões, o Itaú trará conteúdos sobre a economia do VALORANT a fim de ensinar aos jogadores como utilizar estratégias mais sofisticadas de utilização de recursos para melhorar seu desempenho no game. Essa é mais uma iniciativa do banco dentro do movimento #issoMudaOGame, que tem o objetivo de construir histórias junto com as comunidades, promovendo a transformação social.

“Estamos muito contentes em poder contar com o Itaú, uma marca tão inovadora e que já vem demonstrando sua vocação no apoio aos jogadores, em nossos mais novos Esports – o Wild Rift e o VALORANT. Nossos projetos com o Itaú vão levar experiências e conteúdos de bastidores e aprendizado aos jogadores, tornando o Itaú um parceiro também da comunidade na descoberta de novas possibilidades”, afirma Carlos Antunes, Head de Esports da Riot Games no Brasil.

A estreia da parceria do Itaú com a Riot Games será no Wild Tour Finals, que acontece entre os dias 8 e 10 de outubro, promovendo conteúdos exclusivos e detalhes sobre os novos times e pro players da competição, acompanhando de forma inédita o nascimento das primeiras grandes histórias do novo cenário mobile de Esports da Riot, cujo vencedor irá competir pelo primeiro campeonato internacional do game, o Wild Rift Horizon Cup, em Singapura. O Itaú chega como a primeira marca a patrocinar o Wild Tour Finals.

“O Wild Rift é um jogo que vem se destacando no universo dos games, especialmente pela característica de ser um jogo para celulares, o que aumenta potencial de alcance e acesso dessa franquia. Queremos ajudar a desenvolver e dar visibilidade para essa comunidade e, com isso, mudar o game e a vida dos jogadores. Em mais um projeto de cocriação, o Itaú quer entender melhor esse segmento e, juntamente com os gamers, construir caminhos de oportunidades com os Esports, em diferentes jogos, dos mais estabelecidos aos novos e promissores como o Wild Rift”, conta Robson Harada, superintendente de growth marketing do Itaú.

Já o Last Chance Qualifier, torneio regional de VALORANT, acontece entre os dias 11 e 17 de outubro e também contará com o patrocínio do Itaú. A competição terá quatro times do Brasil e quatro de LATAM disputando a última vaga no grande campeonato mundial do jogo, o VALORANT Champions Tour, em Berlim, Alemanha.

A parceria traz uma ação conectada com uma das estratégias mais importantes dentro do VALORANT: a economia de moedas e itens, necessários para adquirir recursos essenciais para a criação de vantagens para o seu time. Com o apoio do Itaú, a Riot Games fará uma série de programas com a participação de casters e pro players, explicando a economia do jogo, para que a comunidade entenda como planejar seus rounds, reverter situações de perda financeira e investir corretamente no consumo para maximizar seus recursos.

“Ajudar a comunidade no desenvolvimento do cenário e capacitar esses jovens está no DNA do Itaú de estimular a transformação das pessoas. A educação financeira é importante dentro e fora dos jogos, por isso, estamos ajudando-os a tomar as melhores decisões nas competições e servindo como inspiração para a vida financeira real”, complementa Harada.

League of Legends: Wild Rift é um jogo de arena de batalha disponível em dispositivos Android e iOS que se passa no universo de League of Legends. Já VALORANT é um jogo tático de tiro em primeira pessoa (FPS) para PCs focado em personagens, com uma mecânica fiel, agentes com habilidades únicas e mapas competitivos que rendem milhares de horas de jogo. Ambos são gratuitos e multijogadores.