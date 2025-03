CESAR School lança formação acelerada gratuita para profissionais e estudantes na área de tecnologia da informação

Segundo a publicação Global Clusters of Innovation – Entrepreneurial Engines of Economic Growth Around the World (2014), de autoria do pesquisador Jerome S. Engel, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, a capital pernambucana está no patamar de cluster de inovação ao lado de cidades como Barcelona, Londres e São Francisco. E mesmo o Porto Digital abrigando, hoje, cerca de 350 empresas, quase 12 mil profissionais e com faturamento de R﹩ 2,5 bilhões, ainda há carência de mão de obra capacitada para ocupar as três mil vagas abertas, de acordo com dados do Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). Dentro desse contexto, a Cesar School lança a FAST – Formação Acelerada em Soluções de TechDesign, nova jornada de Residência em Tecnologias da Informação e Comunicação. Totalmente gratuita, a jornada iniciou as inscrições na quarta-feira (06/10) pelo site www.cesar.school/fast

Promovida em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a jornada procura impulsionar a formação de profissionais em nível inicial de carreira nas áreas de TIC’s e Design e estudantes dos últimos anos ou recém-concluintes de instituições de ensino técnico e superior em cursos relacionados. A jornada na CESAR School, com início neste mês de outubro e conclusão em fevereiro de 2022, se propõe a ser veloz, porém decisiva na vida das pessoas.

A jornada foi estruturada em duas etapas: start, abordando conteúdos essenciais para a base de uma formação em tecnologia, como introdução à cultura devops, métodos ágeis e de design; e a dos bootcamps, divididos nas áreas de interesse de cada estudante, entre machine learning, automação de testes e UX design. Cada etapa tem duração de 36 horas, totalizando 72 horas de curso. “Os participantes irão se aprofundar nas áreas mais demandadas pelo mercado de tecnologia, promovendo a criação de soluções inovadoras e inteligentes”, explica o diretor Executivo da CESAR School, Felipe Furtado.

Para participar da jornada, é importante ter familiaridade com a execução de projetos e conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação, para os bootcamps específicos de Machine Learning e Automação de Testes. Para UX Design, é relevante ter noções básicas em Usabilidade.

O foco da iniciativa é formar, ao menos, 420 estudantes e profissionais em busca do aperfeiçoamento em tendências de TIC, alinhadas com as demandas do mercado, promovendo a criação e utilização de soluções e serviços de forma inteligente, construindo resultados inovadores e de alto valor agregado. A jornada tem ainda o compromisso de contribuir na construção de um ecossistema mais diverso e inclusivo, incentivando a participação de mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+.

Uma das premissas da FAST é também a criação de um laboratório comunitário de P&D para atender às demandas de pesquisa e aperfeiçoamento de profissionais do ecossistema do Porto Digital. Ele será montado nas instalações da CESAR School, reunindo toda infraestrutura e suporte necessário e servirá como espaço de pesquisa e desenvolvimento dos alunos da School e do ecossistema do Porto Digital.

PLANO DE RETOMADA

As ações previstas no programa fazem parte de um plano estruturador de retomada financeira, para preparar a comunidade no desenvolvimento de soluções. O projeto propõe-se a contribuir diretamente com o fortalecimento dos princípios das políticas públicas e auxiliar a retoma financeira do ecossistema de inovação pós-pandemia, atendendo a demanda do mercado local por profissionais com conhecimentos alinhados às necessidades reais.