Nubank e Emicida anunciam parceria com foco em conteúdo

O Nubank, maior plataforma de serviços financeiros do mundo fora da Ásia e uma das maiores empresas de tecnologia do mundo com mais de 40 milhões de clientes, anuncia hoje uma parceria exclusiva com um dos maiores artistas brasileiros da atualidade, o rapper, compositor, escritor e pensador contemporâneo Emicida. A parceria de conteúdo é focada em gerar conexão com os brasileiros e reforça a importância da educação financeira por meio da arte, cultura e vivências reais.

“Emicida é um herói cultural brasileiro e nós do Nubank fazemos tudo que fazemos pelas pessoas. Quem melhor para fechar essa parceria e criar um conteúdo que fala com o coração e a mente de todos, envolvendo, educando e inspirando os brasileiros em diversos lugares, para viverem suas vidas da melhor forma possível e criarem o futuro que sempre desejaram,” afirma Arturo Nuñez, CMO do Nubank. “Existe uma espécie de tabu no Brasil em relação à discussão sobre dinheiro. Queremos tornar essas conversas descomplicadas e promover a educação financeira na sociedade,” complementa Nuñez.

Com o Laboratório Fantasma, produtora e gravadora do rapper Emicida, o time de criativos do Nubank atuará na produção de todos os conteúdos contemplados na parceria. As criações trarão uma conexão verdadeira com a cultura e a realidade dos brasileiros, compartilhando histórias reais com intuito de engajar, estimular e educar as atuais e futuras gerações de brasileiros.

“Combater a pobreza é democratizar o acesso, a informação, a possibilidade de elaborar estratégias de sobrevivência e, assim, poder sonhar com alguma autonomia,” comenta Emicida.

“Ao longo da nossa trajetória, no Laboratório Fantasma, tratamos de mil maneiras questões como essas e tantas outras, tendo os nossos sonhos como epicentro das narrativas que criamos e, nas entrelinhas das nossas metáforas – às vezes, mais literais que metafóricas –, sempre falamos que produzir ascensão social e emancipação real passa por saber lidar com dinheiro, planejar e organizar. E isso é mais importante ainda para quem tem menos. Fico feliz de falar sobre isso nas músicas, mas também fora delas,” ele complementa.

Marca mais madura

A parceria com o Emicida é anunciada em um novo momento do Nubank em uma fase mais madura da marca. Com oito anos de história, a empresa hoje se consolidou como a maior plataforma de serviços financeiros do mundo fora da Ásia e oferece um variado portfólio de produtos, que inclui cartão de crédito, investimentos, seguros, serviços para pessoas jurídicas e serviços de pagamentos instantâneos.

Além disso, este ano o Nubank realizou a primeira mudança em sua marca, em que o logo ganhou uma suave alteração no tom de roxo e também veiculou, pela primeira vez, uma campanha de marketing em rede nacional. Com o mote “Escolha seu futuro. Comece agora”, as peças, que ainda estão no ar na TV Globo, trazem histórias, ações e decisões que são tomadas no dia a dia e que refletem no futuro, como cuidar das finanças, além de ressaltar os variados produtos e serviços oferecidos atualmente pela plataforma.

E ainda seguindo a missão de promover o acesso aos investimentos, foi desenvolvida uma série de vídeos criativos em parceria com 12 influenciadores digitais de diferentes áreas. Os parceiros incluem canais do YouTube como KondZilla, Manual do Mundo, Juliana Luziê, Futirinhas, entre outros.

Mais informações a respeito da parceria do Nubank com o Emicida no blog do Nubank.