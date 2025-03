Apex Legends está comemorando o Halloween com o evento Monstros Interiores

Apex Legends está comemorando o Halloween mais uma vez com o evento Monstros Interiores, trazendo assombrações e surpresas. A partir de 12 de outubro, Revenant comanda os Jogos Apex com sua própria marca de diversão e sustos, incluindo o retorno do popular modo Sombra Royale. Além disso, o evento está inaugurando um novo mapa de Arenas, com cosméticos assustadores por tempo limitado, que certamente causarão sons de gritos nas Terras Ermas.

Dê uma espiada no evento Monstros Interiores e todos os novos cosméticos temáticos que jogadores e jogadoras podem esperar no novo trailer aqui.

Abaixo, você confere um pequeno resumo de todas as atividades desafiadoras e por tempo limitado que aguardam jogadores e jogadoras:

Novo mapa de Arenas: Bis – Monstros Interiores trará um mapa de Arenas inteiramente novo tanto para fãs iniciantes quanto de longa data tocarem o terror.

A volta de Sombra Royale – Sombra Royale começa em uma partida de trio e, ao morrerem, a Lendas serão ressuscitadas em uma poderosa “Forma de Sombra” para poderem se vingar de quem lhes tirou a vida.

Cosméticos premium limitados – Desbloqueie itens cosméticos temíveis que estarão disponíveis em conjuntos ou em ofertas de lojas.