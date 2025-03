Aldo consolida sua participação no segmento MLPE com a distribuição de micro inversores Deye

A Aldo Solar, maior distribuidora brasileira de soluções para energia solar, acaba de firmar um acordo de distribuição que marca a entrada na empresa no mercado de micro inversores. Trata-se de uma parceria com a fabricante chinesa Deye, que caminha para ocupar o posto de TOP 3 em nível mundial.

Por meio da parceria, a Aldo Solar comercializará micro inversores fabricados pela Deye em todo território brasileiro e passa a ser o hub da gigante chinesa no Brasil, com estoque local e pronta entrega consolidando sua participação no segmento fotovoltaico de eletrônica de potência em nível de módulo também, conhecido pela sigla MLPE (Module-Level Power Electronics).

Micro inversor Deye SUN2000

O novo micro inversor Deye SUN2000 é um equipamento que atenderá todo o mercado graças a sua grande versatilidade, maior eficiência, segurança e modularidade em projetos fotovoltaicos. O produto oferece 15 anos de garantia e assistência técnica local no Brasil.

Vale ressaltar que no longo prazo, o micro inversor apresenta melhor rendimento, com a redução de custos com mão de obra e instalação, entre outros. Além disso, o micro inversor Deye dispensa o uso de hardware externo para comunicação e monitoramento, reduzindo o custo e simplificando a instalação.

Com maior potência, o micro inversor Deye garante melhor aproveitamento das placas solares, enquanto a presença de 4 MPPTs fazem a otimização individual de cada painel solar, garantindo maior eficiência do sistema.

Assim, o micro inversor é uma das melhores soluções para telhados com vários recortes, pois diminui os arranjos fotovoltaicos e, consequentemente, há uma redução significativa nos custos.

O Micro Inversor Deye SUN2000 estará disponível com soluções a partir de 4 painéis e até 12 painéis entre 1,8 KW e 6,48 KW. Atualmente, estima-se que este número ultrapasse 20 mil unidades mensais vendidas no país e o volume tende a aumentar. Para o próximo ano, a expectativa é o mercado de micro inversores chegue aos 500MW de potência instalada no país.

Sobre a Deye

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. é uma empresa chinesa de alta tecnologia e pertencente ao grupo de tecnologia Deye, que passou a certificação nacional da empresa soft para o centro de tecnologia de engenharia da província de Zhejiang.

A Deye investe massivamente em pesquisa e desenvolvimento para otimizar ainda mais a produção de soluções fotovoltaicas e sustentáveis, tais como controlador de conversão de frequência DC, inversor solar, condicionador de ar solar, desumidificador, purificador de ar etc. Sua equipe tem uma rica experiência no desenvolvimento de sistemas de controle de conversão de frequência e de tecnologia para inversores. A Deye conta com uma das equipes de pesquisa e desenvolvimento mais profissionais da China.

Os principais produtos da Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd incluem soluções residenciais e comerciais de micro inversores, inversor string e inversor híbrido com armazenamento.

A empresa também estabeleceu o relacionamento de cooperação com o maior fabricante mundial de tecnologia de circuitos analógicos, que também é a principal empresa de semicondutores do mundo, a Texas Instruments. As empresas possuem relações de cooperação estratégicas de longo prazo, que podem usar em diferentes requisitos de produção de chips de controle na maior medida possível, o que controla o custo para o cliente e fornece a eles desenvolvimento de produtos personalizados.

Com sede em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, e um escritório no Rio de Janeiro, a empresa chinesa conta com aproximadamente 36 colaboradores no país, tendo em seu time profissionais de engenharia, especialistas em suporte técnico e executivos de vendas.

Além disso, a Deye recebe em sua sede integradores que precisam aprender mais sobre tecnologia e produtos, além de produzir diversos conteúdos sobre energia solar fotovoltaica, a empresa oferece treinamentos presenciais e virtuais para revendedores de todo o Brasil. para clientes e distribuidores, entre outras frentes de atuação.

De acordo com Thiago Gomes, Diretor de Pós-venda na Deye no Brasil, a parceria com a Aldo Solar é importantíssima por tudo que ela representa no mercado fotovoltaico no Brasil. “A Aldo balizou o que existe hoje no mercado doméstico, então para nós é uma grande honra estar nessa vitrine”.

O executivo também afirma que a capilaridade da Aldo, principalmente nas regiões norte e nordeste, é fundamental para melhorar o acesso do consumidor às soluções Deye. “Enxergo essa parceria como ganha-ganha. Ela é boa para Aldo que vai ter um novo nicho no mercado que é o MLPE (do inglês “Module-Level Power Electronics”), que significa eletrônica de potência em nível de módulo, e para nós que vamos expandir a capilaridade da distribuição”.

“Temos planos ambiciosos para o Brasil, onde temos aproximadamente 23% de market share no segmento de micro inversores. O objetivo é alcançar 30% de participação de mercado até o fim do ano e a parceria com a Aldo será fundamental para crescermos ainda mais”, explica Thiago.

Já Joaquim Fernandes, Diretor Comercial da Aldo, explica que há tempos a empresa já estudava o mercado de micro inversores no país e estava em busca de uma tecnologia adequada as necessidades do mercado brasileiro. “Estamos bastante animados com essa parceria, pois encontramos na Deye uma solução com custo muito próximo aos dos inversores string no payback. Além disso, o micro inversor garante mais produtividade em telhados com diferentes orientações, o monitoramento é a nível de painel e a instalação pode ser feita com mais facilidade”, garante.

Intersolar 2021

Em setembro, a Aldo Solar confirmou que participará pela terceira vez da Intersolar 2021. Seu estande será o de número C3.60, um dos maiores da feira com 352m2. Além disso, seu espaço será configurado com salas para reuniões, lounge de vendas e recepção. A empresa Deye, nova parceria da Aldo Solar, também estará presente no evento com o estande C1.31 e em um mini estande da Aldo.