Razer apresenta webcam KIYO X e placa de captura Ripsaw X

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers inclui dois novos produtos em sua família de equipamentos de streaming: a webcam Razer KIYO X USB e a placa de captura Razer Ripsaw X.

Os produtos são ideais para streamers e criadores de conteúdo que visam melhorar a qualidade de suas transmissões sem abrir mão da praticidade. A webcam KIYO X USB oferece, por exemplo, foco automático integrado, opções de resolução Full HD 1080p com 30FPS ou 720p 60FPS, e é totalmente customizável via software Razer Synapse 3, em que os usuários podem, inclusive, mudar as configurações de vídeo em tempo real sem precisar sair de suas lives. Além disso, a Razer KIYO X vem com o programa Razer Virtual Ring Light como cortesia, um aplicativo personalizável que utiliza o monitor do PC como fonte de energia para iluminação otimizada durante chamadas de vídeo e transmissões ao vivo.

Já a placa de captura dedicada Razer Ripsaw X oferece ótima qualidade de vídeo com resolução de até 4K a 30 FPS. Com conexão HDMI 2.0 e USB 3.0, fornece latência quase zero com máximo de detalhes para conteúdos de qualquer dispositivo compatível, incluindo DSLRs e outras câmeras de mão com saída HDMI. A Ripsaw X oferece ainda uma solução de placa de captura plug-and-play que não exige instalação de hardware diretamente no gabinete e é compatível com programas populares de streaming.

Preço sugerido e disponibilidade no Brasil

KIYO X

R$829.90

Disponibilidade: Dezembro de 2021

Ripsaw X:

R$1449.90

Disponibilidade: Dezembro de 2021