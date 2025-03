Agora é possível compartilhar suas músicas favoritas na Deezer por meio dos stories do Facebook

Você sabia que 90% das pessoas que utilizam redes sociais gostam de compartilhar conteúdos relacionados a músicas ou artistas*? A música está presente em diversos momentos da nossa vida e, independente de como você esteja se sentindo, ela é responsável por despertar e transformar emoções. E agora, quando uma canção te lembrar ou acender qualquer tipo de sentimento, você pode compartilhar com seus amigos por meio da opção Facebook Stories na Deezer!

Além disso, você poderá customizar o seu Story e deixá-lo ainda mais com a sua cara. Assim como as suas músicas favoritas, agora também é possível compartilhar artistas, álbuns, playlists e podcasts! Você e seus amigos poderão ouvir também 30 segundos de qualquer música dos “Stories”, além de poder deixá-lo com a sua cara, personalizando com adesivos, textos e emojis. Tudo o que você precisa é ter os aplicativos da Deezer e do Facebook instalados no seu celular.

E se você não sabe como compartilhar, basta clicar no logo da Deezer no canto superior esquerdo dos Stories e se você estiver logado no aplicativo da Deezer, você ainda pode adicionar a faixa aos favoritos e à sua biblioteca pessoal. Os usuários free terão uma amostra de 30 segundos e a opção de divulgar um mix relacionado à faixa e ao artista

“Os fãs de música adoram compartilhar suas músicas favoritas uns com os outros e estamos sempre buscando deixar a experiência dos nossos usuários mais rápida, simples e divertida. Nosso novo recurso de Story no Facebook oferece todas as ferramentas que você precisa para enviar a seus amigos uma mensagem personalizada com a música. Sabemos que a música faz parte de quem você é e agora também pode fazer parte de como você se comunica e se conecta com as pessoas em sua vida,” comenta Matthieu Gorvan, Diretor de Produto e Tecnologia da Deezer.