Terceira edição da ‘Libertadores do R6’ começa nesta segunda-feira com seis equipes brasileiras classificadas

Com a finalização do terceiro turno do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege 2021, foram definidas as seis equipes classificadas para a terceira edição da Copa Elite Six da América. Team Liquid, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Team oNe, FURIA Esports e MIBR irão representar o país contra adversárias mexicanas e argentinas na luta por mais um troféu na região e premiação de US﹩ 35 mil (aproximadamente R﹩ 200 mil na cotação atual). Com dez equipes, o torneio começa nesta segunda-feira (11), a partir das 13h.

Classificados pela Liga Sul-Americana, 9z Team e Malvinas Gaming chegam ao campeonato após repetirem as boas campanhas realizadas nos turnos anteriores. O mesmo aconteceu no Campeonato Mexicano, que teve Fenix Esports e Atheris Esports, equipe dos brasileiros Daniel “Novys”, Lucca “MKing” e Victor “Bersa”, garantindo vagas para o campeonato internacional mais uma vez.

Duas edições da Copa Elite Six da América já aconteceram em 2021, ambas com amplo domínio dos times brasileiros. Na primeira, a Team Liquid ficou com o título após bater o MIBR na decisão. Depois, a Ninjas in Pyjamas, embalada pela conquista do Six Invitational, sagrou-se campeã do torneio continental após outra final 100% verde e amarela contra a Team oNe.

A terceira edição da Copa Elite Six da América terminará no domingo (17), data em que será conhecida a grande campeã. Nesta oportunidade, o campeonato terá um dia a mais de disputas, para que as semifinais e a grande final não aconteçam no mesmo dia. A iniciativa promovida pela Ubisoft, em contato com a comunidade e com os atletas, tem como objetivo proporcionar as melhores condições para que os dois melhores times do torneio protagonizem uma final com o máximo de seus potenciais.

Vale lembrar que os semifinalistas somarão pontos no ranking global para o Six Invitational 2022, além de garantirem vagas para o próximo Six Major, que acontecerá em Gävle, na Suécia, em novembro.

Todas as partidas da Copa Elite Six da América terão transmissões em português nos canais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.

Formato de disputa

A “Libertadores do R6” teve os participantes divididos em dois grupos com cinco times em um sorteio que aconteceu no último domingo (10). Confira abaixo como ficou cada um:

IMAGEM: Rainbow Six Esports Brasil

As equipes com melhores campanhas em cada grupo avançarão diretamente para as semifinais, enquanto segundo e terceiro colocados se enfrentam na fase de quartas de final. Durante a fase classificatória, as partidas ocorrem em formato MD1. Já nas fases finais, os vencedores serão decididos em MD3.

Confira os jogos do primeiro dia de disputas:

IMAGEM: Rainbow Six Esports Brasil

O caminho das classificadas

As participantes da Copa Elite Six conseguiram suas vagas por meio de três torneios: Campeonato Brasileiro, Campeonato Mexicano e Campeonato Sul-Americano.

No Brasileirão, as equipes que terminaram o terceiro turno no G-6 da competição carimbaram a vaga para a Copa Elite Six. Assim como aconteceu na primeira edição, Team Liquid, FaZe Clan, Team oNe, FURIA Esports, Ninjas in Pyjamas e MIBR, que voltou a ficar entre as seis primeiras colocadas, conquistaram vagas para o torneio continental. A Black Dragons, que disputou a segunda Copa Elite Six de 2021, acabou fora nesta oportunidade.

No Mexicano, Atheris Esports e Fenix Esports repetiram as boas campanhas do estágio inicial e voltam a disputar o título. Na Liga Sul-Americana, Malvinas Gaming e 9Z Gaming também chegam novamente para jogar a “Libertadores de R6”.

Confira a premiação total da terceira edição da Copa Elite Six da América:

Campeão: R﹩ 55.150,00 (US﹩ 10.000)

Vice-campeão: R﹩ 27.575,00 (US﹩ 5.000)

3º e 4º: R﹩ 19.302,50 (US﹩3.500)

5º e 6º: R﹩ 13.787,50 (US﹩2.500)

7º ao 10º: R﹩ 11.030,00 (US﹩2.000)

Total: R﹩ 193.025,00 (US﹩ 35 mil)

*Valores calculados na cotação de Real brasileiro para Dólares americanos de R﹩ 5,52.

Confira o cronograma das partidas da Copa Elite Six da América:

Dia 1 – 11/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 1 – 13h – Team Liquid x FURIA Esports

Game 2 – 14h – MIBR x Malvinas Gaming

Game 3 – 15h – Team oNe x 9Z

Game 4 – 16h – Fenix Esports x FaZe Clan

Game 5 – 17h – Atheris Esports x MIBR

Dia 2 – 12/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 6 – 13h – Team oNe x Ninjas in Pyjamas

Game 7 – 14h – 9Z x FaZe Clan

Game 8 – 15h – Team Liquid x MIBR

Game 9 – 16h – Atheris Esports x Malvinas Gaming

Game 10 – 17h – Fenix Esports x Team oNe

Dia 3 – 13/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 11 – 13h -FURIA Esports x MIBR

Game 12 – 14h – Malvinas Gaming x Team Liquid

Game 13 – 15h – FaZe Clan x Ninjas in Pyjamas

Game 14 – 16h -Fenix Esports x 9Z

Game 15 – 17h – Atheris Esports x FURIA Esports

Dia 4 – 14/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 16 – 13h -FaZe Clan x Team oNe

Game 17 – 14h – Ninjas in Pyjamas x 9Z

Game 18 – 15h -FURIA Esports x Malvinas Gaming

Game 19 – 16h -Atheris Esports x Team Liquid

Game 20 – 17h -Fenix Esports x Ninjas in Pyjamas

Dia 5 – 15/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 21 – 13h – Quartas de final 1 (MD3)

Game 22 – 16h -Quartas de final 3 (MD3)

Dia 6 – 16/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 23 – 13h -Semifinal 1 (MD3)

Game 24 – 16h -Semifinal 2 (MD3)

Dia 7 – 17/10, a partir das 13h (horário de Brasília):

Game 25 – 13h -Grande Final (MD3)