Dia das Crianças: Itaú Unibanco cria nova experiência de leitura em parceria com Google e Amazon Alexa para o “Leia para uma Criança”

Em comemoração ao Dia da Criança e como forma de estimular a leitura, o Itaú lança, em parceria com Amazon e Google, a Léia, comando de voz que passa a integrar o programa Leia para uma Criança. O recurso de inteligência artificial estreia com três títulos da literatura infantil brasileira, que podem ser acessados gratuitamente a partir desta terça-feira (12), por meio de smartphones e dispositivos como Alexa e Google Assistant.

O projeto foi desenvolvido com especialistas em linguística infantil e uma equipe de roteiristas, além de pedagogas, para garantir a fluidez da experiência e estimular a interatividade entre criança e adultos. As primeiras histórias contadas por Léia são Super Protetores, de Jessé Andarilho; Sovaco da Cobra, de Ângelo Raphael Albuquerque Ferreira; e A Flor que Chegou Primeiro, de Mayara de Aleluia Pereira – todos já disponíveis na Estante Digital (https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/) do Leia para uma Criança. Em novembro, mais cinco livros serão incluídos no catálogo da Léia.

“A tecnologia é um pilar fundamental para as três empresas envolvidas nessa iniciativa e que tem muito a contribuir com a educação”, diz Eduardo Tracanella, diretor de marketing institucional do Itaú Unibanco. “Por meio dela, oferecemos o conteúdo dos livros por um novo canal e de forma interativa, de modo que a conversa entre a criança e o adulto vá além da história que está sendo contada, levando elementos dela para a vida real de quem está dividindo essa experiência de leitura. Outro efeito colateral positivo que buscamos é a participação ativa dos familiares na educação das crianças desde a primeira infância”, complementa.

“A Amazon tem uma história muito ligada a livros e literatura. Ficamos muito felizes em ter a skill Léia, do Itaú, para nossos clientes acessarem pela Alexa”, diz Talita Bruzzi Taliberti, Country Manager para Amazon Alexa no Brasil. “Eu sempre leio os livros do Itaú para meus filhos no Kindle e ficamos animados em saber que agora vamos ter uma nova forma de degustar as histórias”. Para acessar, basta pedir, Alexa, abrir Leia para uma criança”.

“O uso de comandos de voz para ajudar em atividades do dia a dia cresceu muito entre brasileiros nos últimos anos. Vimos um aumento de interações relacionadas às buscas por conteúdos de mídia, de notícias, de receitas e até de jogos para se divertir em família. Além de apoiar a realizar tarefas do dia a dia, o Google Assistente também pode ser um facilitador para o acesso à educação e à cultura. Agora, todos os pais e crianças no Brasil que utilizam o Google Assistente poderão ouvir e compartilhar essas belas obras, usando apenas um comando – ‘Ok Google, falar com Leia para uma Criança'”, comenta Marco Oliveira, líder de parcerias do Assistente do Google para a América Latina.

A Léia funciona com os sistemas operacionais iOS e Android, em smartphones com comando de voz, e também na Alexa e no Google Assistant. Para tornar a leitura mais acessível e estimular a interação, fortalecendo o vínculo entre a criança e seu cuidador, o robô faz pausas na contação de história para sugestões como “Que tal conversar sobre o tema dessa história? ” e “Que tal fazer um desenho bem bacana sobre o livro? “, para instigar a interação e a imaginação das crianças.