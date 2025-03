Fujifilm lança o Blog Instax, canal com dicas e novidades sobre a o universo da fotografia

A partir de agora, os apaixonados por fotografia e instaxlovers terão um lugar para chamar de seu. A Fujifilm lança na próxima quarta-feira, 13 de outubro, o Blog Instax, canal digital dedicado às queridinhas da fotografia instantânea, que reúne ainda dicas sobre tendências, lifestyle, cultura, lazer, bem-estar e, claro, fotografia em geral.

Com layout leve e descontraído, o Blog Instax terá também o “Cantinho do Instaxlover”, um espaço de identificação, onde os fãs da marca poderão compartilhar suas experiências. “A ideia é dar voz ao público, fazendo com que haja cada vez mais interação e troca entre os nossos consumidores. Os instaxlovers (apelido carinhoso dado aos fãs espontâneos da marca) produzem diversos conteúdos divertidos e interessantes e queremos que eles tenham um local de exposição e reconhecimento oficial”, conta Emerson Stein, Diretor da Divisão de Imagem da Fujifilm.