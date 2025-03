Como transferir todas as suas conversas de WhatsApp de outro sistema operacional para o seu telefone Galaxy

Estrear um smartphone novo é sempre emocionante. É o momento de descobrir novos recursos para melhorar o dia a dia, testar fotografias para conferir a qualidade da câmera, conhecer novas funções e aplicativos. Porém, entre todas essas novidades, transferir dados de um sistema operacional para outros sempre foi um obstáculo, especialmente nas conversas do WhatsApp, pois existia a possibilidade de perder vídeos, fotos, mensagens em destaque e até figurinhas que nos acostumamos a utilizar diariamente.

Mas este problema ficou para trás. Ao mudar de um sistema operacional distinto para um smartphone Galaxy, você pode transferir as informações do WhatsApp para o seu novo smartphone, incluindo foto do perfil, conversas individuais e em grupo, histórico de conversas, arquivos multimídia e as configurações.

Como? É muito fácil! Para realizar este processo você precisará das versões mais recentes dos aplicativos Samsung Smart Switch e WhatsApp (tanto no seu novo Galaxy quanto no dispositivo com o outro sistema operacional) e um cabo USB-C para Lightning¹. Para iniciar a migração, siga estas etapas simples:

Ligue o seu novo smartphone Samsung e conecte-o ao seu aparelho antigo.

Siga as instruções do Samsung Smart Switch.

Use a câmera do telefone antigo para ler o código QR no novo dispositivo.

Pressione iniciar no aparelho antigo para começar o processo.

Continue com a configuração do novo smartphone.

Na tela inicial, abra o WhatsApp e faça login.

Quando solicitado, selecione importar e aguarde a conclusão do processo.

Desta forma, você poderá continuar com suas conversas e guardar suas melhores lembranças para ter uma rotina mais produtiva com o seu novo Galaxy Z Fold3 5G*, por exemplo, cuja tela dobrável conta com a nova tecnologia de câmera abaixo da tela, ou, para quem não abre mão da praticidade, transferir estes dados para o seu novo Galaxy Z Flip3 5G*, que, quando fechado, tem metade do tamanho de um telefone smartphone convencional e cuja dobradiça² permite utilizá-lo como um tripé quando posicionado parcialmente aberto sobre uma superfície plana.

Se você quiser saber mais sobre este processo, te convidamos a consultar o FAQ do WhatsApp e se desejar mais detalhes sobre a série Z, acesse este link.

