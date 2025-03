AMD aprimora recursos de computação empresarial para o trabalho remoto

Enquanto os especialistas se mantêm ocupados tentando descobrir como exatamente o próximo “novo normal” pode parecer, as organizações estão trabalhando duro para construí-lo. À medida que as empresas utilizam mais recursos de TI para resolver desafios específicos e aproveitar novas oportunidades, algumas tendências têm ganhado força:

O local de trabalho está mais distribuído e a força de trabalho híbrida exige mobilidade confiável e flexível.

e a força de trabalho híbrida exige mobilidade confiável e flexível. As ferramentas de negócios evoluem rapidamente . Os aplicativos de videochamada e colaboração online são bons exemplos, pois passaram de “bons para ter” a “essenciais para os negócios” em menos de 18 meses.

. Os aplicativos de videochamada e colaboração online são bons exemplos, pois passaram de “bons para ter” a “essenciais para os negócios” em menos de 18 meses. Os dados são agora o produto mais valioso de uma organização, o que aumenta o risco de ataques cibernéticos caros que também se multiplicam em frequência e complexidade.

Dessa forma, quanto mais as empresas investem em tecnologia, mais esses desafios são levados em consideração. Um primeiro passo tomado é garantir que os funcionários estejam equipados com o melhor em notebooks para que possam enfrentar os desafios atuais e futuros.

Nesse sentido, os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 atendem às altas expectativas de hoje e oferecem aos usuários de negócios:

Construa um novo padrão de produtividade

Essas novas demandas requerem que se desenvolva melhor a produtividade, não só para as necessidades conhecidas hoje, mas também para o que está por vir. As organizações devem ser capazes de aumentar seu desempenho enquanto reduzem os custos e riscos de um ambiente de negócios massivo, mais distribuído e colaborativo.

É por isso que os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 impulsionam soluções otimizadas exatamente para este novo mundo, e apresentam:

Desempenho de produtividade de última geração combinado com incrível duração da bateria

Até oito núcleos de computação de alto desempenho para multitarefa moderna, responsiva e robusta e cargas de trabalho de computação robustas

Arquitetura de núcleo “Zen 3” supereficiente de 7nm que pode fornecer até 20 horas de uso geral com uma única carga em uma plataforma premium 2

Projetos de dispositivos ultrafinos que funcionam o dia todo e para qualquer tarefa, incluindo o maior número de núcleos e threads disponíveis em um notebook empresarial ultrafino 4

Recursos de segurança de classe empresarial para a força de trabalho mundial, com defesas em camadas de silício a proteção em nível de sistema operacional, junto com ampla disponibilidade e estabilidade de plataforma

Dispositivos fáceis de serem implantados e gerenciados pelos departamentos de TI, permitindo que a equipe dimensione o suporte para uma quantidade crescente de computadores

Com a série AMD Ryzen PRO 5000, as organizações têm um processador projetado para as necessidades dos colaboradores e gerentes de TI, o que também contribui para o sucesso atual e futuro dos negócios das empresas.

Produtos continuamente inovadores, os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 são construídos com a tecnologia de processador de 7 nm mais avançada do mundo e equipados com o maior número de núcleos disponíveis para notebooks ultrafinos. Com a arquitetura “Zen 3” líder do setor, esses processadores trabalham para elevar os negócios em todos os lugares com produtividade extremamente rápida em aplicativos de escritório; apresentam recursos responsivos e multitarefa que auxiliam na criação de conteúdo, melhoram a produtividade e operam cargas de trabalho colaborativo; garantem ainda máxima portabilidade com melhorias contínuas na eficiência energética.

Responda às crescentes necessidades de negócios

Os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 são projetados para maximizar o impacto no desempenho de administradores e colaboradores de TI, oferecendo cargas de trabalho mais rápidas, mais produtividade, segurança e capacidade de gerenciamento de classe empresarial.

Obtenha o desempenho mais rápido do mundo

Desempenho não se trata apenas de números, mas também de experiências de computação do mundo real, em uma variedade de cargas de trabalho. Quer estejam executando tarefas com encadeamento leve, usando mídia com uso intensivo de CPU ou aplicativos colaborativos, os funcionários desejam que os aplicativos e o sistema operacional sejam executados com rapidez e alta capacidade de resposta, dentro e fora da conexão.

Os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 oferecem até oito núcleos de processamento de alto desempenho para gerenciar múltiplas tarefas com capacidade de resposta para cargas de trabalho colaborativo, de alta produtividade e de criação de conteúdo. Por exemplo, um processador AMD Ryzen 7 PRO 5850U é até 65% mais rápido em processamento multithread do que a concorrência, garantindo que as ferramentas de vídeo e conteúdo se movam e renderizem mais rápidamente3. A mesma CPU também oferece processamento até 23% mais rápido em documentos críticos – cargas de trabalho de aplicações de Excel de thread única1.

Ofereça bateria de longa duração

No ambiente de trabalho híbrido de hoje, os profissionais modernos exigem mais portabilidade em seus notebooks, sem comprometer o desempenho. Os colaboradores trabalham em seu escritório, sala de conferências, em casa ou na estrada. Por isso, a duração da bateria é mais importante do que nunca.

Com mais cargas de trabalho e restrições operacionais, a AMD se esforça para oferecer o melhor em experiência de usuário e duração da bateria. Os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 se mantêm na liderança fornecendo produtividade durante todo o dia, mesmo em modo offline5:o processador AMD Ryzen™ 7 PRO 5850U garante até 20 horas de uso geral em uma plataforma premium2.

Recursos de segurança e ferramentas de gerenciamento

Com o aumento do número de funcionários remotos e a disseminação da força de trabalho do escritório para as casas dos colaboradores, os notebooks profissionais exigem proteção de classe empresarial em muitos mais ambientes. Isso significa depender menos da rede tradicional e dos controles de perímetro e focar na construção de uma segurança mais forte e dinâmica em torno de usuários e dispositivos.

Em relação à segurança cibernética, o AMD PRO fornece camadas inovadoras de defesa nos níveis de silício, sistema operacional e plataforma para fornecer às equipes de TI uma variedade de recursos de segurança para todo o dispositivo.

Com base em diferenciais competitivos anteriores, como o AMD Memory Guard, e projetados com criptografia de memória total para ajudar a proteger dados confidenciais armazenados na memória do dispositivo móvel, os processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 continuam a oferecer às organizações novos controles e opções de segurança.

AMD Shadow Stack

AMD Shadow Stack é uma abordagem de segurança que ajuda a adicionar proteção contra ataques de fluxo de controle, comparando a pilha de programa normal com uma cópia armazenada no hardware; ele também habilita a proteção de pilhas reforçada por hardware da Microsoft como parte de um conjunto de configurações de segurança da AMD.

A capacidade de gerenciamento do dispositivo também é uma consideração crítica entre os tomadores de decisão de TI. Essas equipes são desafiadas a fazer mais com menos conforme o número de máquinas gerenciadas e usuários, a complexidade dos aplicativos e as cargas de trabalho aumentam.

Cada processador AMD PRO é projetado para oferecer recursos que facilitam o gerenciamento de dispositivos, simplificando a implantação e a gestão de um portfólio em constante crescimento e mudança. Quer as equipes sejam gerenciadas pela rede ou pela nuvem, em todos os pontos do ciclo de vida, desde a implantação até a conclusão, o AMD PRO fornece aos gerentes de TI um conjunto unificado de ferramentas para gerenciar sistemas em toda a organização.

Por último, em um mundo que parece nunca parar, os padrões de produtividade dos negócios estão mudando continuamente junto com ele. O foco da AMD nos processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 5000 não é apenas ajudar os profissionais de negócios a trabalharem com mais rapidez, mas também garantir mais liberdade e flexibilidade.

Os notebooks empresariais construídos com os processadores AMD Ryzen PRO Serie 5000 permitem que os administradores de TI implantem computadores com velocidade e confiança, camadas de recursos de segurança, facilidade de gerenciamento e durabilidade confiável. À medida que as regras em torno do trabalho continuam a evoluir, a AMD inova para fornecer soluções líderes a fim de atender à todas as necessidades de negócios.