Especial Dia das Crianças: Deezer divulga os artistas mais ouvidos pelos usuários menores de 18 anos na plataforma

A música tem o poder de nos localizar no tempo. No final dos anos 60 os hippies eram os que ditavam o que deveria ser escutado. Nos anos 80, em oposição ao movimento hippie, o punk apoiava a individualidade e a independência. O grunge surge nos anos 90 com influências do punk rock, heavy metal, hardcore e rock psicodélico. Uma mistura de quase tudo que já havia acontecido no mundo da música nos últimos tempos. Nos anos 2000 o pop tomou força e os videoclipes, premiações, shows inesquecíveis e coreografias de sucesso marcaram uma geração inteira de fãs. De olho no comportamento dos jovens atuais, a Deezer ranqueou os artistas mais ouvidos pelos teens com menos de 18 anos que, assim como jovens de antigamente, utilizam a música como meio de expressão para representar suas angústias, ideias, visões de mundo.

A cantora, compositora e atriz norte-americana, Olivia Rodrigo, ficou em primeiro lugar com mais streams nos últimos seis meses. Olivia ficou conhecida por seus papéis como Paige Olvera na série Bizaardvark, do Disney Channel, e Nini Salazar-Roberts na série High School Musical: The Musical: The Series, da Disney. Sua música “Good 4 u” também figura na primeira posição entre as mais tocadas na plataforma. As canções “Traitor” e “Deja vu” também seguem entre as top 5 do streaming.

7 Minutoz segue em segundo lugar com mais acessos. Eles estão entre os nomes mais procurados quando se fala de rap geek no Brasil. A música “Rap da Akatsuki”, por exemplo, foi criada para falar sobre os vilões de Naruto.

O terceiro lugar dos artistas mais escutados no Brasil é de Ariana Grande! Ela faz parte da leva de cantoras provenientes dos canais de TV infantis e era Cat Valentine, da série Victorious, do canal por assinatura Nickelodeon. Billie Eilish, Mainstreet, BTS ficam no quarto, quinto e sexto lugar, respectivamente.

Um dos principais termômetros para medir quais músicas estão bombando neste momento, na Deezer é a porcentagem de streams e, entre abril e setembro deste ano, Lil Nas X ficou na segunda posição com sua MONTERO (Call Me By Your Name), que recentemente lançou o álbum “MONTERO”, que proporcionou ao artista um crescimento de 185% no número de streamings na Deezer depois do lançamento.

A lista também conta com nomes como Luiza Sonza, Doja Cat, João Gomes e Matuê. Preparados para descobrir os artistas teen que estão em alta e conquistando as paradas de sucesso ao redor do mundo? Não é porque a gente já cresceu que não podemos dar uma conferida no que os jovens estão ouvindo!

Confira a lista com o Top 10:

• Olivia Rodrigo

• 7 Minutoz

• Ariana Grande

• Billie Eilish

• Mainstreet

• BTS

• Doja Cat

• Xamã

• L7NNON

• Matuê

Top 10 músicas:

• “good 4 u – Olivia Rodrigo”

• “MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X”

• “traitor – Olivia Rodrigo”

• “deja vu – Olivia Rodrigo”

• “Bipolar – Mc Davi, Mc Pedrinho, Mc Don Juan”

• “favorite crime – Olivia Rodrigo”

• “drivers license – Olivia Rodrigo”

• “INDUSTRY BABY – Lil Nas X, Jack Harlow”

• “Vida Louca – Mc Poze do Rodo, Neo Beats, Mainstreet”

• “M4 – Teto, Matuê”

Deezer se une à VMLY&R para realizar ação na Avenida Paulista para lançar o projeto “Memórias da Infância”

Projeto conta com regravações de músicas que marcaram a juventude dos anos 90’s e 00’s e ação pretende trazer o clima da época para o cartão postal

Pensando no Dia das Crianças, a Deezer trouxe uma novidade não só para quem está nesse momento da vida, mas também para os adultos de hoje que vivenciaram suas infâncias nos anos 90s e 00s. Buscando proporcionar um sentimento de nostalgia para os millenials, a Deezer vai lançar, no dia 12 de outubro, o projeto exclusivo “Memórias da Infância”, que conta com a participação de artistas nacionais e globais para regravar músicas que marcaram suas infâncias e montar uma playlist exclusiva com grandes sucessos, e para tornar essa novidade ainda mais especial, o serviço de streaming se juntou à VMLY&R para realizar uma ação que vai trazer de maneira ainda mais forte esse sentimento.

Durante o feriado do Dia das Crianças (12) acontecerá uma ativação na Avenida Paulista, que estará aberta para a circulação de pessoas, um portal do tempo totalmente ambientado, que levará o público de volta ao final dos anos 90 e início dos anos 2000. Com promoters utilizando peças de roupa e objetos clássicos da época, quem estiver por lá poderá ouvir também em primeira mão a playlist tocar no último volume. A ação acontece das 11h00 às 15h00 em frente ao Shopping Center 3, perto da Rua Augusta, contará com diversas performances musicais e respeitará todos os protocolos de saúde da OMS.