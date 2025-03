Permalinks: Clubhouse lança mais um recurso para salas privadas

O mês de outubro acabou de começar e o Clubhouse traz mais novidades à sua plataforma de áudio: seu novo ícone e o Permalinks. Este último chega para tornar ainda mais fácil as conversas privadas dentro do aplicativo, juntamente com a funcionalidade Wave – que permite os usuários chamarem seus amigos e seguidores que estiverem online para iniciar uma conversa fechada.

O Permalinks, também chamado de Clubhouse Links, é um link permanente e pessoal para uma sala privada no Clubhouse que o usuário pode compartilhar com seus amigos, familiares e comunidade. Com isso, quando uma pessoa clicar nesse link, ela será levada para uma sala privada e a pessoa que criou será notificada de que alguém entrou e pode escolher entrar na sala. O link pode ser usado diversas vezes. Caso algum contato bloqueado recebê-lo, o usuário não conseguirá entrar na sala. Neste primeiro momento, o novo recurso estará disponível para iOS, mas em breve chegará para Android, assim como aconteceu com o áudio espacial, que agora está disponível para todos os aparelhos.



Assim como nos meses anteriores, o Clubhouse acaba de atualizar seu ícone de aplicativo com mais um destaque das suas salas e clubes ao redor do mundo. Em outubro é a vez da criadora de conteúdo Mandiie Martinez – Novo ícone: as vozes da América Latina no ClubhouseAssim como nos meses anteriores, o Clubhouse acaba de atualizar seu ícone de aplicativo com mais um destaque das suas salas e clubes ao redor do mundo. Em outubro é a vez da criadora de conteúdo Mandiie Martinez – @mandiie – que encontrou o poder de sua voz fundando o Clube de Chingona AF , que significa em espanhol “mulheres duronas”. Um espaço no Clubhouse construído do zero como um lugar seguro para todas as mulheres latinas americanas explorarem a cultura e reafirmarem sua identidade e autenticidade.

AINDA NÃO TEM UM PERFIL NO CLUBHOUSE?

É fácil! Siga os passos a seguir e comece a explorar a plataforma:

• Abra o app do Clubhouse, clique em “Welcome in”, insira o número do seu telefone celular com o DDD e clique em “Next” (digite o número de verificação recebido por mensagem de texto e clique em “Next”)

• Digite seu nome e sobrenome, clique em “Next” e selecione um nome de usuário (@). Adicione uma foto de perfil e clique em “Allow” para encontrar ou seguir amigos e contatos

Prontinho! Na tela inicial, já é possível encontrar alguns clubes e salas sugeridos, ou que seus amigos estão participando. Então, basta apenas clicar em um deles para poder ingressar. Não esqueça de acessar o seu perfil e incluir uma descrição sobre você.