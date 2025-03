Back 4 Blood: o novo jogo da Warner Bros. Games

Warner Bros. Games anunciou hoje que BACK 4 BLOOD, um novo jogo cooperativo de tiro de zumbis em primeira pessoa, está agora disponível para Xbox Series X | S, consoles Xbox One, PlayStation®5 (PS5 ™), PlayStation®4 (PS4 ™) e PC, com suporte para cross-play e cross-gen em todas as plataformas de lançamento. BACK 4 BLOOD também está disponível agora com Xbox Game Pass via consoles Xbox Series X | S e Xbox One, PCs com Windows e dispositivos móveis por meio de Cloud Gaming (Beta) com Xbox Game Pass Ultimate. Como um título Xbox Play Anywhere para Xbox e Windows PC, os proprietários têm direito às versões Xbox e Windows PC com salvamentos compartilhados, complementos de jogos e conquistas.

Desenvolvido pela Turtle Rock Studios, os criadores premiados da franquia Left 4 Dead, BACK 4 BLOOD combina uma campanha cooperativa dinâmica com jogabilidade emocionante de momento a momento e rejogabilidade quase infinita que pode ser aproveitada com até quatro amigos online. O game também apresenta uma abordagem única da estratégia competitiva baseada em equipe por meio do modo Enxame PvP (Jogador vs. Jogador) do jogo.

A campanha BACK 4 BLOOD ocorre após um surto catastrófico em que a maior parte da humanidade foi morta ou infectada pelo verme do inferno. Os jogadores podem jogar como veteranos do apocalipse chamados Sentinelas, um grupo de caçadores de zumbis espirituosos, enquanto enfrentam os horríveis infectados conhecidos como os Contagiados em seu esforço para recuperar o mundo.

Assista ao trailer oficial de lançamento de BACK 4 BLOOD:

“Estamos animados com o lançamento de Back 4 Blood em parceria com a talentosa equipe da Turtle Rock Studios para trazer aos jogadores uma experiência nova e empolgante no gênero de jogo cooperativo de tiro de zumbis”, disse David Haddad, presidente da Warner Bros. Games. “Back 4 Blood oferece aos jogadores uma jogabilidade repleta de ação com diferentes encontros competitivos que sentimos que os fãs vão se divertir”, completa.

“Back 4 Blood engloba todo o trabalho árduo da equipe da Turtle Rock Studios para entregar o melhor e totalmente novo jogo de tiro de zumbis”, disse Chris Ashton, cofundador e diretor de design da Turtle Rock Studios. “Este é o jogo que idealizamos para nossa comunidade apaixonada e dedicada, e estamos orgulhosos de finalmente vê-lo realizado para que nossos fãs possam desfrutar”.

BACK 4 BLOOD apresenta um elenco diversificado de oito personagens jogáveis que compõem a equipe de matança conhecida como Sentinelas, incluindo Holly, Walker, Doutora, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo e Mãe. Cada Sentinela tem suas próprias vantagens no jogo, além de arma secundária para complementar suas personalidades distintas, conforme eles confrontam inúmeras variantes de Contagiados ao longo da luta.

BACK 4 BLOOD utiliza o inovador Sistema de Cartas, um novo componente rogue-lite que aprimora a experiência a cada jogada, garantindo que cada partida seja única. Os jogadores podem mergulhar facilmente nas vastas opções de personalização para criar seu próprio baralho para combater a I.A., conhecida como o Diretor do Jogo – que monitora as ações nos bastidores e responde de acordo com a adição de obstáculos, como mutações especiais dos Contagiados por meio de modificadores do Sistema de Cartas, conhecidos como Cartas de Corrupção. Os jogadores podem mudar a jogabilidade utilizando cartas específicas para traçar estratégias contra o Diretor do Jogo, desde a amplificação de equipamentos até a recarga de armas, enquanto enfrentam hordas de inimigos em seu caminho.

O modo Enxame em BACK 4 BLOOD acompanha os elementos de campanha cooperativa do jogo com mais ação angustiante e uma nova reviravolta na jogabilidade PvP. Duas equipes de quatro podem se enfrentar em uma série de rodadas de melhor de três, enquanto as equipes trocam de jogos como Sentinelas e Contagiados. Os pontos são conquistados com base em quanto tempo os Sentinelas podem permanecer vivos e suportar ataques dos Contagiados, com a equipe que somar mais tempo vencendo a partida. Enquanto jogam da perspectiva dos Contagiados, os jogadores podem escolher entre nove personagens, cada um com características diferentes que podem ser atualizadas com melhorias chamadas de mutações e, então, usadas coletivamente para ajudar a equipe a virar o jogo.

