Fintech Uffa lança 1ª plataforma de auto-campanha para influenciadores digitais

Ser influenciador digital se tornou a profissão dos sonhos de muitos. Com tempo, comprometimento e esforço, é possível que uma pessoa comum se torne um influencer de sucesso. No entanto, esta caminhada não é fácil. Até conquistar a marca de 1 milhão de seguidores – num ambiente cada vez mais competitivo – este profissional tem muita dificuldade de monetizar seus conteúdos e criar parcerias sólidas com marcas. O jeito, encontrado por muitos, é fazer a famosa “permuta”, que é a troca de posts por serviços, roupas e até um lanchinho de graça para promover a marca parceira. Sem ganhar dinheiro com isso.

Pensando em oferecer uma solução para que influenciadores de qualquer tamanho possam monetizar seus canais e, ainda melhorar a vida financeira dos seus seguidores, a fintech Uffa anuncia o lançamento da primeira plataforma de auto-campanha para influenciadores digitais. Em um único ambiente, os profissionais que se cadastrarem no Uffa poderão acompanhar, em tempo real, suas campanhas em diferentes redes, fazer a gestão dos ganhos por divulgação e até conferir seu resultado no Ranking Uffaencer. A plataforma será lançada no dia 31 de agosto para influenciadores de qualquer tamanho.