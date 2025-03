Inscrições para curso gratuito de formação de desenvolvedores encerram no domingo (17)

Com o objetivo de preparar profissionais de alto nível através do treinamento imersivo em um ambiente dinâmico que é o de uma fábrica de software, a Helpper está com inscrições abertas para o Helpper Origins, um curso totalmente gratuito voltado para a formação de profissionais de desenvolvimento de softwares. Ele é destinado a pessoas que desejam acelerar, dar um start ou mesmo migrar sua carreira para o mundo da tecnologia.

Serão disponibilizadas 50 vagas e ao final do treinamento no mínimo dez alunos que apresentarem o melhor desempenho serão contratados pela empresa. As inscrições para participar do Helpper Origins podem ser feitas pelo site da Helpper (www.helpper.com.br), encerram neste domingo, 17 de outubro, e o treinamento será realizado de 25 de outubro a 23 de dezembro, totalmente online. Os participantes devem ter disponibilidade de cerca de 3 horas por dia, divididas entre reuniões e atividades propostas. Aos sábados serão realizadas aulas ao vivo. Os alunos selecionados para atuar na Helpper começarão a trabalhar em 3 de janeiro de 2022.