O trabalho híbrido é a nova realidade. Diante do número crescente de ciberataques cada vez mais sofisticados, é necessário garantir maior agilidade na segurança e no cumprimento das normas, mais velocidade na detecção e correção das ameaças, assim como simplicidade e disponibilidade das análises de segurança.

No dia 28 de outubro, a Microsoft convida você a participar do Microsoft Security Summit: Repensando estratégias para o trabalho híbrido, um evento digital que tem como objetivo mostrar aos CISOs e gerentes de segurança como repensar estratégias para otimizar a sua operação e segurança nesta nova era do trabalho híbrido.

Aprenda com os especialistas:

• As últimas tendências de cibersegurança

• O papel crítico da confiança zero como estratégia de segurança no mundo do trabalho híbrido

• Segurança em múltiplos dispositivos

• A importância da governança de dados

Confira a agenda completa e inscreva-se para o evento aqui