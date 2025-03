Anker lança linha de fones no Brasil

A Anker, líder global em equipamentos inovadores para consumidores, lança no país dois modelos de fones de ouvido e uma caixa de som bluetooth.

O primeiro modelo, Soundcore Life Q20, possui conectividade via bluetooth com cancelamento de ruído, 40 horas de autonomia, certificação Hi-Res, tecnologia BassUp Graves 100% mais fortes, microfone embutido e Conforto universal com almofadas de espuma de memória e articulações rotativas.

Já o segundo equipamento, Soundcore Life Q10, possui o som com certificação de alta resolução, ou seja, qualidade de som com drivers de 40 mm para uma experiência mais rica e diferenciada, com som cristalino e graves mais potentes. Além disso, ele possui a tecnologia BassUp e 60 horas de reprodução, através de um um chip bluetooth de tecnologia avançada, o Life Q10, que é capaz de oferecer maior tempo de reprodução mesmo para fones de ouvido sem fio; ouça duas horas por dia durante um mês inteiro.

Além disso, a marca conta também com o lançamento da sua caixa de som Bluetooth Anker SC Icon Mini. O equipamento conta com uma potência de 3w e subwoofer passivo que garante um som cristalino e graves potentes em um aparelho menor que uma carta de baralho e com o peso do seu smartphone. Por fim, A Icon Mini conta com bluetooth 4.2 que garante a transmissão em uma distância de até 20m.

Para mais informações em produtos da marca, basta acessar: https://amzn.to/3lv95BS