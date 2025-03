Pesquisa da LG aponta principais tendências dos usuários de aparelhos domésticos inteligentes

Não podemos mais falar de casa inteligente como um futuro distante, ela já é realidade e está presente nas nossas rotinas. Uma casa conectada oferece soluções sob medida que resolvem as necessidades do dia a dia, reduzindo o trabalho diário, ganhando tempo e economizando dinheiro e energia por meio da customização das funções dos aparelhos domésticos – aspectos que ganham até mais importância em meio ao cenário de crise hídrica e sanitária em que estamos vivendo. A LG conduziu uma pesquisa online com 837 usuários nos Estados Unidos, com idades entre 25 e 54 anos, que compraram um eletrodoméstico inteligente nos últimos cinco anos. Com ela, podemos entender um pouco mais sobre o impacto dos dispositivos domésticos com tecnologia de inteligência artificial na vida diária e como os estilos de vida influenciam a escolha dos mesmos.

A tecnologia de inteligência artificial para casa conectada otimiza os eletrodomésticos para obter um excelente desempenho e uso de energia. Melhora a usabilidade operando várias funções que aumentam a conveniência e facilidade de uso. Portanto, a casa inteligente não só economiza energia, mas também economiza tempo dos usuários, proporcionando-lhes uma vida mais confortável.

Listado como o que os consumidores querem de uma casa inteligente, em primeiro lugar com 17,3% aparece a opção de controlar aparelhos automaticamente, em segundo lugar, com 15,7%, economizar energia e dinheiro e em terceiro lugar, com 13,3%, a possibilidade de personalização. Mas quando perguntados sobre o maior benefício proporcionado por uma casa conectada, os entrevistados responderam em primeiro lugar, com 17,3% dos votos, a economia de energia, que estava listada entre outras opções como economia de dinheiro, de tempo, segurança e mais.

A pesquisa também nos faz perder a impressão de que quando falamos sobre casa conectada estamos mencionando algo que agrada mais aos jovens. Pelo contrário, aqueles na casa dos 50 anos, que passam relativamente mais tempo em casa e nas atividades familiares, expressaram maior satisfação com seus eletrodomésticos inteligentes em comparação com os jovens na casa dos 20. O grupo na faixa etária de 50 a 54 anos alcançou a maior porcentagem em nível de satisfação, atingindo a marca de 60% contra 27,7% entre o grupo de 25 a 29 anos. E enquanto a ideia de ter uma nova tecnologia é o que mais atrai as pessoas na casa dos 20 anos até o início dos 40 anos a investir em aparelhos com inteligência artificial, aqueles com mais de 45 anos priorizam a melhoria de desempenho.

Outro dado importante é que pessoas com pouco conhecimento sobre inteligência artificial estavam igualmente satisfeitas com seus aparelhos inteligentes. Enquanto de um lado, 50,2% das pessoas com alto nível de conhecimento sobre inteligência artificial se diziam muito satisfeitas com seus aparelhos, 55,2% das pessoas com baixo nível de conhecimento da tecnologia também sentiam o mesmo nível de satisfação. Isso significa que os benefícios da tecnologia são de fato percebidos e fazem a diferença.

ThinQ e suas vantagens

A LG, que sempre busca investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para seus produtos, possui na maioria dos equipamentos da marca tecnologias que são integradas por meio da Inteligência Artificial da LG, o ThinQ. Lançado em 2015, o ThinQ é uma tecnologia exclusiva da marca e já está disponível em mais de 150 países e o app ThinQ possui mais de 30 milhões de downloads ao redor do mundo. O aplicativo utiliza inteligência artificial para controlar e monitorar uma variedade de eletrodoméstico de maneira fácil, personalizada, intuitiva e com mais eficiência. Além disso, a tecnologia ThinQ possui integração com os principais assistentes pessoais do mercado, como a Amazon Alexa e o Google Assistente, oferecendo a possibilidade de conexão com os maiores protocolos de IoT do mundo.

Entre os principais benefícios oferecidos pelos aparelhos da LG que os participantes destacaram estão o serviço de streaming e otimização automática de imagem e som por meio de chips de IA das TV’s. As TV’s LG são alimentadas por um processador inteligente de IA e algoritmos desenvolvidos a partir de um vasto banco de dados, por isso oferece imagem e som aprimorados, por meio da análise de conteúdos e do reconhecimento das condições do ambiente. Além disso, o recurso de controle de voz dos televisores também foi mencionado pelos entrevistados.

A identificação de tecido e recomendação do melhor ciclo de lavagem da máquina de lavar roupa e a otimização da energia do ar-condicionado também foram elencados como benefícios entre os participantes da pesquisa.

“LG ThinQ tem como principal objetivo levar aos seus usuários os benefícios e as facilidades proporcionados por meio da usabilidade de produtos inteligentes e conectados no nosso dia a dia. Além de permitir um melhor aproveitamento do nosso tempo, através da personalização de funções rotineiras com a ajuda de aparelhos com inteligência artificial, o ThinQ oferece também eficiência energética, pois otimiza o desempenho dos produtos para diminuir o uso de energia, resultando em economia e preservando o meio ambiente”, Sonah Lee, head de Marketing da LG Brasil.

A pesquisa promove alguns insights interessantes do usuário da inteligência artificial, como, a melhoria no estilo de vida de quem investe numa casa conectada é sentida não apenas para a geração mais recente, mas também para as mais antigas. Muitos consumidores ficaram satisfeitos com a experiência de vida inteligente, mesmo sem um conhecimento profundo em inteligência artificial. Os recursos de economia de energia são peças muito importantes para quem investe em uma casa inteligente. Por fim, os usuários querem uma casa conectada que possa se adaptar melhor ao estilo de vida único deles. Muitos acreditam que ela poderia ser ainda melhor se eles pudessem fornecer sugestões exclusivas, aprendendo com os padrões de vida de cada indivíduo.

Para mais detalhes sobre como LG ThinQ pode facilitar a sua vida, confira a animação a seguir, explicando de maneira simples como a tecnologia funciona: Clique aqui.

Para outras informações e novidades, acesse o site: https://www.lg.com/br